كيف أتجنب مظهر كريم الأساس الكيكي بحيل مجربة وفعالة

كيف أتجنب مظهر كريم الأساس الكيكي، خاصة أنه في حال ظهوره فهو يشوه مظهر المكياج بالكامل، فلكل فتاة تبحث عن المظهر الأمثل لوضع المكياج، بشكل لا تشوبه شائبة، كل ماعليكي اتباع عدة حيل مجربة وفعالة، اتخذيهم كقاعدة أساسية، عند وضعك لكريم الأساس، واستمتعي بمظهر فاتن وجذاب للمكياج، خالي من التكتلات والعيوب.

يوجد عدة أسباب تؤدي لتكتل كريم الأساس على الوجه، مما يتسبب في ما يسمى بالمظهر الكيكي، نذكر منها التالي:

قيامك بوضع كريم الأساس على بشرة جافة، دون ترطيبها.

إذا قمتي بالإفراط في وضع كريم الأساس.

إذا اخترتي درجة كريم أساس غير مناسبة للون بشرتك.

إذا استخدمتي كريم أساس مجهول المصدر.

عدم تنظيف البشرة من الخلايا الميتة كل فترة، مما يجعل كريم الأساس يلتصق بها على وجهك، ويبدو بمظهر خشن.

عدم استخدام أدوات المكياج بالشكل الصحيح، فلكل أداة مهمة محددة أعدت إليها.

عدم تنظيف أدوات المكياج الخاصة بك.

كل تلك الأخطاء الصغيرة السابق ذكرها، إضافة لأسباب أخرى مثل البشرة شديدة الجفاف بطبيعتها، والبشرة شديدة الدهنية بطبيعتها، كلها أسباب تؤدي لمظهر كريم أساس كيكي.

البرايمر الحل السحري لتجنب تكتل كريم الأساس

البرايمر أولى خطوات الحفاظ على مظهر كريم أساس متجانس وناعم ، وهو عبارة عن كريم يوضع بعد ترطيب الوجه، وقبل كريم الأساس، بهدف غلق مسام الوجه الواسعة، وملئ خطوط الوجه الرفيعة في الجبهة وحول الشفايف، مما يعطي كريم الأساس القدرة على الانسياب بنعومة على الوجه، وبإمكانك غلق مسام الوجه بطرق طبيعية، بشكل نهائي بالقيام باتباع روتين سنفرة أسبوعي منزلي لبشرتك، لتيسير عمل البرايمر، ووضع كريم الأساس على بشرة ناعمة.

الدمج الجيد لكريم الأساس

بعد وضع كريم الأساس، في حال لاحظت تكتل الكريم وإعطاء مظهر طباشيري جيري، استخدمي إسفنجة المكياج المبللة، وقومي بدمج الكريم على الوجه، واستمتعي بمكياج متجانس المظهر.

ترطيب منطقة حول العين

من أكثر المناطق في الوجه التي يظهر بها تكتل كريم الأساس، حال عدم ترطيبها جيدًا قبل البدء في وضع الكريم، لذا يجب عليكي استخدام كريم المرطب الخاص بمنطقة حول العينين، لتجنب المظهر الكيكي والخطوط الرفيعة حول العينين.

زيت الوجه حيلة ذكية

بالرغم من حرصك على اتباع روتين معين، لترطيب البشرة، إلا أنه قد تلاحظين تكتل كريم الأساس في بعض مناطق الوجه، خاصة اذا كان لديك بعض خطوط حتى لو خفيفة لتجاعيد في البشرة، ويكمن حل تلك المشكلة في استخدام زيت الوجه المناسب لنوع بشرتك، فقط باستخدام قطارة زيت الوجه افركي بعض القطرات بين راحة يديكي، ودلكي بها الوجه بحركات دائرية، يقوم الزيت بملأ الفراغات والتجاعيد، مما يمنع ظهور المكياج الكيكي نهائيًا.

البودرة السائبة الشفافة عنصر أساسي لحل المشكلة

من الخطوات المهمة جدًا، لتجنب مظهر كريم الأساس الكيكي، استخدام البودرة السائبة، وخاصة لذوات البشرة الدهنية، حيث يعمل هذا النوع من البودرة، كبطانة فوق كريم الأساس لملئ الفراغات، مما يعطي مظهر ناعم أملس للكريم.

برايمر لظلال الجفون مانع التكتلات

كما ذكرنا سابقًا، أن من أبرز مناطق تكتل كريم الأساس هي منطقة حول العينين، فيفضل استخدام مثبت ظلال الجفون أو البرايمر، قبل وضع كريم الأساس، لكي تحصلي على منطقة ناعمة خالية من تعاريج الجفن، مستعدة لاستقبال كريم الأساس بسهولة دون تكتل.

يجب استخدام بخاخ تثبيت المكياج

من الخطوات الرئيسية للحصول على مكياج ناعم على وجهك، استخدام بخاخ مثبت المكياج، لبعد الانتهاء من مكونات المكياج من كريم أساس، وكونتور، ومورد للخدود، والبودر، إضافة للعديد من الألوان الأخرى من ظلال العيون، كل تلك المكونات لابد من دمجها باسبراي، يمنع حدوث تكتلات.