وصفات طبيعية لاستعادة نضارة وتفتيح البشرة الدهنية والجافة خلال اسبوع فقط

مشاكل البشرة كثيرة جداً والكثير من النساء والفتيات يعانون من مشاكل عديدة في البشرة خاضةً في فصل الشتاء والذي يظهر فيه تقشف للوجة واليدين والجسم أيضاً وكما أنهم يعانون من ظهور الحبوب الحمراء على الوجه التي تجعلهم يشعرون بالخجل أمام زمالائهم في العمل أو أصدقائهم، مما يعانون أيضاً من الهلات السوداء خاصةً تحت وحول العين، وذلك بسبب الإرهاق في العمل أو السهر لساعات متأخرة من الليل أو من النظر للأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والموبايل والتابلت وغيره، وذلك من خلال موقعنا سوف نقوم بنشر وصفات طبيعية ومختلفة لعلاج الهالات السوداء وتقشف البشرة للبشرة الدهنية والجافة.

وصفات طبيعية للبشرة الجافة والدهنية

تحتاج البشرة إلى الإهتمام والعناية الشديدة لمنعها من ظهور الهالات السوداء أو يقع أو حبوب والتي تحدث نتيجة تغير المناخ وتعرضها للشمس والأتربة لأوقات طويلة، وأيضاً استعمال مساحيق تجميل رديئة أو غير ملائمة لنوع البشرة، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بنشر مجموعة رائعة ومذهلة وطبيعية من الوصفات لعلاج البشرة الجافة والدهنية.

وصفة التفاح وعصير الليمون:

لتطبيق هذه الوصفة تحتاجين إلى شريحة من التفاح “أي نوع”، وملعقتان من عصير الليمون الطازج.

قومي بهرس قطعة من التفاح جيداً حتى تصبح على مزيج ناعم لا يوجد به أي تكتل، ثم ضيفي عصير الليمون “ملعقتان”، وقلبيه جيداً حتى تتجانس الليمون بالتفاح المهروس، ثم قومي بوضعه على الوجه بالكامل، اتركيه لمدة ثلاثون دقيقة ثم اغسليه جيداً، وذه الوصفة تكرر من مرتين إلى ثلاثة مرات في الإسبوع للبشره الدهنية.

وصفة عصير الليمون وعصير الطماطم:

لتطبيق الوصفة نحتاج إلى عصير ليمون “ملعقة واحدة”، وملعقتان من عصير الطماطم.

نقوم بوضع المكونين مع بعضهم وتقليبهم جيداً، ثم نضع الخليط على الوجع والتركيز على الأماكن الداكنة، وتركه لمدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة “حتى يجف”، ثم نقوم بغسل الوجه جيداً، تكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع للبشرة الدهنية.

وصفة القهوة:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة “أو من الممكن استعمال ماتبقى من غلي القهوة”، ملعقة كبيرة واحدة من الماء.

نقوم بخلط كمية القهوة وملعقة من الماء، وخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ونضعه على البشرة بشكل متساوي خاصةً تحت العين وعلى الأماكن الداكنة، ونتركه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر، تكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الإسبوع للبشرة الجافة.