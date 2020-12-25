طريقة عمل اللازانيا باللحم البقري بالباشاميل بطعم لذيذ ومشهي في المنزل ، وهي تعتبر نوع من أنواع المكرونة وهى تختلف في الشكل حيث كونها تأتى بشكل مسطح وعريض وهى تكون رقيقة بعض الشيء وهى من اقدم أنواع المكرونة وتطلق كلمة اللازانيا على طبق المكرونة المتكون من طبقات طبقة من المكرونة و اخر من اللحم أو الجبن وهو طبق أصله إيطالي لكن الكلمة اصلها إغريقي.

طريقة عمل اللازانيا ومكوناتها

المكونات:-

• ربع كوب من الزيت النباتي أو ملعقتين كبيرتين.

• حوالى نصف كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة حوالى 5سم.

• 3 بصلات متوسطة الحجم وتقطيعه قطع صغيرة.

• ثلاث فصوص ثوم مفروم.

• 4 أكواب من الماء.

• ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

• ملعقة صغيرة من كل من (عشية إكليل الجبل- المبرمية المجففة- الزنجبيل البودرة)

• ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

• وورقتين من الغار ونصف ملعقة من القرفة البودرة.

• جزرة واحدة مقطعة.

• حبتين طماطم مقشرة ومقطعة بحجم صغير.

• 2ملعقة من الزبدة +100جرام جبنة بارميزان.

• عبوة من البشاميل الجاهز.

• مكعبان من مرقة الدجاج.

• نصف كوب دقيق.

• كيلو لبن.

• نصف كيلو لازانيا.

طريقة العمل

1. تسخين الفرن بدرجة متوسطة وان نضع الرف في المتوسط.

2. احضري مقلاة واسعة وضعي فيها بعض الزيت تم ضعيه على النار حتى يسخن ثم ضيفي البصل ثم يأخذ لون خفيف ثم ضيفي الثوم وصلصة الطماطم واللحم البقري ويتم تقليبه جيدا حتى تشوح.

3. ثم قومي بإضافة البهارات كلها ومرقة الدجاج ونضع القليل من الماء.

4. ثم اتركيه على النار بعد إضافة بعض الأعشاب أيضا ويغطى جيدا لمدة ساعة حتى ينضح اللحم.

5. وعندما ينضج اللحم ارفعي المقلاة من على النار.

6. واحضري قدر متوسط وضعي فيه السمنة والدقيق ونقوم بتحمير الدقيق ثم نضع الصلصة باللحم عليها لعمل صلصة سميكة نوعا ما.

7. احضري قدر كبير وضعي به البشاميل وعليه اللبن وضعيهم على النار وحتي يغلى جيدا مع التقليب المستمر.

8. ثم احضري صينية وضعي فيها ثلاث ملاعق من الصلصة ثم قومي رص طبقة من اللازانيا.

9. وضعي ثلث الجزر والطماطم المقطعة واللحم البقري.

10. وضعي طبقة من اللازانيا و ثم نكرر الحشوة مرة اخرى.

11. صبي باقي الصلصة والبشاميل على السطح و ثم انثري جنبة البرميزان على وجه من فوق.

12. ثم وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر ثم أخرجيها من الفرن وقطعيها وثم تقدمها ساخنة بالهناء وشفاء.

الفوائد الصحية للمكرونة اللازانيا هي مفيدة للصحة الجسم واللحم من البروتينات المفيدة أيضا للجسم والتي تقوى الجسم وتجعله مقاوم للأمراض والجزر وباقي المكونات تفيد الجسم وتقوى النظر.

و أيضا البشاميل من الأشياء التي يحبها الأطفال ويحبون طعمها والجبن وباقي المكونات التي توجد بها مفيدة كلها وهى ضارة بالذين يريدون القيام بحمية غذائية فهي تحمل الكثير من الدهون والسمن وهى مغذية جدا ومفيدة لكن بها الكوليسترول عالى ولكن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض مزمنة مثل القلب والسكر فيجب عليهم تناول كمية ضئيلة من هذه المكرونة .

الفوائد الصحية للازانيا

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