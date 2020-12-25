كيكة البسكويت الباردة حضريها في 10 دقائق بدون فرن

كيك البسكويت بالشكولاتة تعتبر من أشهر الحلويات السهلة والبسيطة، التي لا أحد يستغنى عنها في المناسبات، لأنها تتميز بمذاق رائعة ورائحة شهية للغاية، وتعطي كل من يتناولها شعور بالانتعاش والسعادة، خاصة للأشخاص الذين يعشقون تناول الشيكولاتة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة كيك البسكويت بالشكولاتة. طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة المكونات نصف كأس كبير من الزبدة السائلة.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الحليب.

نصف كأس كبير من الكاكاو الخام.

ربع كيلو من البسكويت السادة. طريقة التحضير امزجي السكر مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، حتى يصل إلى درجة الغليان. اتركي الخليط جانبا، لكي يهدأ تماما. ضيفي الكاكاو الخام ومقدار الزبدة السائلة إلى خليط الحليب، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتفتيت مقدار البسكويت إلى قطع متوسطة الحجم، ثم اسكبي فوقه خليط الكاكاو، ثم اخلطيهم جيدا. وزعي خليط البسكويت في قالب خاص بالكيك، ثم ضعي القالب داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة طريقة التحضيرطريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة المقادير كأسان من البسكويت السادة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

150 جرام من السكر.

100 جرام من الجبنة المثلثات.

كأس كبير من الحليب المكثف.

كوب كبير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من شوكولاتة الدهن. طريقة التحضير قومي بتفتيت مقدار البسكويت إلى قطع صغيرة الحجم. اخفقي البيض مع مقدار السكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي الكاكاو الخام ومقدار البيكنج باودر إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكاكاو فوق البسكويت، ثم اخلطيهم جيدا. وزعي الخليط في صينية خاصة بالكيك، ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، لمدة ثلث ساعة. اخلطي مقدار الجبن و الحليب المكثف، والقشطة جيدا ماعدا الشوكولاتة. وزعي الخليط على سطح طبقة خليط البسكويت، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى. X إقرأ أيضاً: بخطوات سهلة وبسيطة اعملي الكريب في البيت مثل الجاهز في 10 دقائق فقط طريقة التحضير

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