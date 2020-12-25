بخطوات سهلة حضري البسبوسة بكل تفاصيلها في البيت مثل المحلات

تعد البسبوسة من أكثر أنواع أطباق الحلويات التي يفضلها جميع الأشخاص،لأن البسبوسة تتميز بطعم فريد من نوعه ورائحة مذهلة، تجذب الكثير لتناولها، ويمكن تحضيرها بكل سهولة بالمنزل ، ولكن بعض الأمهات لا تجيد تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المقادير كأسان من السميد الغير خشن.

300 جرام من الزبادي.

200 جرام من السكر الأبيض.

150 جرام زيت ذرة.

ربع كوب من بشر جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح الناعم.

كوب من اللوز المحمص.

كوبان من القطر. طريقة التحضير امزجي البيكنج باودر مع السميد، ومقدار السكر وجوز الهند جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الزبادي والملح، ومقدار الزيت إلى خليط السميد، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. احضري صينية خاصة بالبسبوسة، ثم ودهنيها بقليل من السمن. اسكبي خليط السميد في الصينية، ثم قطعي البسبوسة حسب الرغبة. وزعي اللوز فوق سطح البسبوسة، ثم ضعيها جانبا لمدة ربع ساعة. ضعي الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة منخفضة، حتى تنضج تماما. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات ربع كيلو من السميد.

150 جرام من الحليب الجاف.

150 جرام من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع كوب كبير من الزبدة.

2 كوب كبير من القشطة.

كأس كبير من القطر.

2 كوب كبير من القشطة، الحشو.

نصف كوب كبير من المكسرات. طريقة التحضير امزجي الزبدة مع الحليب الجاف، ومقدار البيكنج باودر، والسميد، والسكر جيدا فيس وعاء مناسب للخلط. ضيفي مقدار القشطة إلى خليط السميد ،ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط متجانس. احضري صينية خاصة بالبسبوسة،ثم ودهنيها بقليل من الزبدة. اسكبي نصف خليط السميد في الصينية بشكل متساوي، ثم وزعي فوقه مقدار القشطة. ضعي باقي خليط السميد فوق القشطة بشكل متساوي، وزعي المكسرات فوق البسبوسة. ضعي الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج تماما. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بخطوات سهلة وفي 5 دقائق طريقة التحضير

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