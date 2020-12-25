طريقة عمل شاورما الفراخ بعيش التورتيلا وأسرار نجاحها في المطاعم

شاورما الفراخ بعيش التورتيلا تُعد من أشهى انواع السندوتشات السريعة، التي يُفضلها الكثير عن باقي الأكلات، خاصة الصغار والشباب، لأنها تتميز بطعمها المختلف والمميز، ورائحتها الرائعة والشهية، التي تجعلهم يُقبلون عليها بكثرة، ويمكن تناولها بجانب بعض المخللات والمقبلات، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة تحضير الشاورما مثل المحلات، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة شاورما الفراخ بعيش التورتيلا.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

5 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ثلث ملعقة من القرفة المطحونة.

¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

خبز التورتيلا.

نصف كوب كبير من فصوص الثوم.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.

كأس كبير زيت ذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة بهارات شاورما.

4 ملاعق صغيرة من الكاتشب.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

200 جرام من شرائح صدور الدجاج.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

½ ملعقة كبيرة الزعتر المجفف.

ربع كوب صغير زيت ذرة.

ثلث ملعقة من الملح.

150 جرام من شرائح البطاطس المقلية.

مخلل مشكل.

اخلطي مقدار الدجاج مع الثوم، والبهارات، الكاتشب، والليمون، والزعتر، وباقي مكونات الدجاج، ثم اخلطيهم جيدا.

ضعي خليط الدجاج في وعاء مغلق، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ضعي وعاء به مقدار الزيت على نار هادئة، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضيفي خليط الدجاج إلى الوعاء، ثم اتركيها حتى تنضج.

اخلطي مقدار الثوم مع الملح، والزيت جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم لمدة خمس دقائق حتى تتكون صلصة الثوم.

وزعي صلصة الثوم على خبز التورتيلا، ثم ضعي الشاورما، ثم ضعي بعض البطاطس والمخلل.

قومي بلف الخبز جيدا من جميع الجهات حتى تصبح شاورما الفراخ بعيش التورتيلا جاهزة للتقديم.

مكونات شاورما الفراخ بعيش التورتيلامكونات التقديمطريقة عمل شاورما الفراخ بعيش التورتيلا

في النهاية من خلال مقالنا اليوم نتمني أن نكون قدمنا إليكم أفضل طريقة عمل شاورما فراخ بعيش التورتيلا بأسهل الخطوات.