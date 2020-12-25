طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكركم بخطوات سهلة وبسيطة

العالم في سباق ومنافسة قوية بين وسائل التجميل خاصةً في مجال صبغة الشعر فالشعر هو مظهر أساسي للمرأة ومصدر الثقة بالنفس لذلك لا يجب العبث بأيّ منتج على سبيل التجربة لذلك يجب ما يستخدمه المرء للشعر أن يكون شئ مضموناً، تحب المرأة التجديد دائماً لذلك تحاول التغيير في المظهر الخارجي لها على سبيل المثال تغيير لون الشعر مثلا ولكن تبدو الصبغات الكيميائية سلاح ذو حدين فمن ناحية تجعل الشعر جميل وجذاب وتغير من شكل الفتاة أو المرأة كاملاً ولكن مع الوقت وكثرة صبغات الشعر تؤدي إلي ضعف نمو الشعر و حالات الشيب المبكر وانخفاض نسبة البروتين الطبيعي في الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكركم

بدأ خبراء التجميل البحث عن بدائل أخري للصبغات الكيميائية ولكن تؤدي إلى نفس النتيجة وبالفعل تم التوصل إلي كثير من الوصفات الطبيعية التي تستطيع صبغ وتغيير لون الشعر دون التأثير سلبياً على صحة الشعر ومن هذه الوصفات التي أشتهرت في جميع دول العالم خاصةً العالم العربي وصفة القهوة والكركم، تعتبر القهوة مشروب مفضل يومياً لدى الكثير في مختلف البلدان في العالم وعادةً ما يتم إعدادها لتخفيف حدة الإرهاق الذهني أو للسهر بسبب إرتفاع نسبة الكافيين ومن المعلومات التي أثارت إستغراب الكثير هي أن القهوة تدخل في تغيير لون الشعر وصبغه بل وتصبح أكثر أماناً عن أيّ نوع من الصبغات بالإضافة إلي الكركم الطبي الذي يدخل في علاجات كثيرة للبشرة والشعر ولكثرة الإستفسار عن طريقة إعداد الصبغة يمكنك متابعة هذا المقال.

نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة الخالية من أيّ إضافات في طبق متوسط الحجم.

ثم نقوم بوضع نصف كوب من زيت الزيتون الخالص مع التقليب جيداً.

إضافة ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم في طبق آخر ثم نقوم بوضع نصف كوب من العسل الأبيض.

ثم نقوم بإضافة صفار بيضة ودمجهم جيداً ثم نقوم بدمج جميع المكونات الخليط الأول والثاني حتى يصبح خلطة واحدة.

طريقة التحضير

طريقة الاستعمال:

غسل الشعر جيداً قبل وضع الخلطة وتنظيفه من أيّ زيوت. ثم نقوم توزيع الخلطة على الشعر كاملاً وتوزيعها على الأطراف. ثم نقوم بإحضار كيس بلاستيك وتغليف الشعر نترك الخلطة على الشعر من ست ساعات إلى ثمانٕ ساعات. ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخاص بك وتنظيف فروة الرأس جيداً. ونلاحظ تغيير لون الشعر إلي البني الفاتح بمظهر جذاب وإطلالة رائعة.