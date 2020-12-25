صبغ الشعر في البيت بدون حناء والنتيجة مذهلة

صبغ الشعر في البيت، قبل التفكير في صبغ الشعر في البيت لابد أن تحددي اللون الذي يتناسب مع لون بشرتك، فهناك ألوان دافئة، أو باردة، أو محايدة، ويختلف الاختيار على حسب الأذواق والأعمار، وتحاول السيدات من خلال البحث على محرك بحث جوجل الوصول إلى طريقة صبغ الشعر في المنزل بسبب التكلفة العالية والخوف من المواد الكيميائية المستخدمة في صالونات التجميل، وربما أنها لا تملك الكثير من الوقت للذهاب إلى صالون التجميل.

عندما تُحضري عبوة الصبغة يجب عليكِ قبل البدء في تحضيرها التأكد أولاً من عدم وجود حساسية تجاه نوعها.

جهزي الأدوات التي ستحتاجيها في عملية الصبغة مثل وعاء بلاستيكي، قفازات، فرشاة الصبغة، ثوب قديم، كريم مرطب، فرشاة لفك تشابك الشعر، عبوات الصبغة على حسب طول شعرك ونوع الأكسجين المطلوب للصبغة.

ضعي كمية الصبغة التي ستحتاجيها وضعي كمية الأكسجين المناسبة واخلطيهم ببعض جيدًا.

وزعي كريم مرطب على أطراف الوجه ووراء الأذن تجنبًا لملامسة الصبغة للجلد.

قسمي شعرك إلى نصفين وابدئي بفرد الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة من الخلف إلى الأمام تدريجيًا.

نترك الصبغة على الشعر كما هو مذكور على عبوة الصبغة لمدة خمس وعشرين دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء فقط دون استخدام الشامبو، ثم ضغي مثبت اللون على شعرك لمدة دقيقتين إلى أن يثبت اللون، وبعدها يمكنك غسل الشعر بالبسلم المناسب لنوع شعرك.

إذا كنتي تريدين لون شعر يحتاج إلى سحب اللون الموجود مسبقًا، فيجب عليك إضافة كمية مناسبة من البلسم مع بودرة السحب، ذلك لأن البودرة سحب اللون لها تأثير ضار على فروة الرأس والشعر.

خطوات صبغ الشعر في البيت

كما يمكن الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية للحصول على صبغة الشعر في البيت ومن دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل المختلفة، فيمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر بالقهوة والكركم، أو غيرها من الألوان.