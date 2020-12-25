طريقة عمل الكبة السورية المقلية على أصولها

طريقة عمل الكبة السورية، تعتبر من الأكلات السورية المحببة لدى الكثير من المصريين، والمعروفة في دول الشرق الأوسط وخاصًة في سوريا ولبنان، وتتميز بطعمها الرائع، وتعتبر أيضًا من الأصناف الموجودة في غالبية المطاعم في مصر وتقدم على الطريقة السورية، ويكثر البحث والطلب عن طريقة عمل الكبة السورية وإليكم الطريقة: خطوات وطريقة عمل الكبة السورية خطوات وطريقة عمل الكبة السورية المكونات: كيلوغرام برغل ناعم.

كيلوغرام لحمة مفرومة ناعمة.

2 بصلة مفرومة ناعمًا.

ملعقة زنجبيل ناعم.

ملعقة قرفة ناعمة.

ملعقة فلفل أسود ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الكمون

مكعب زبدة طريقة التحضير: أولَا نحضر كمية البرغل المناسبة وفقًا لعدد الأفراد، ننقع البرغل في الماء في حدود 20 دقيقة تقريبًا في ماء دا فيء.

وضع البهارات على اللحمة المفرومة وخلطهم مع بعضهم البعض جيدًا، ثم توضع في الثلاجة في حدود نصف ساعة.

إضافة ملعقة الملح إلى البرغل وخلطهم جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي.

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة، ونضع البصل لكي يذبل ويصبح لونه مائل إلى اللون الذهبي.

إضافة اللحمة المفرومة المضاف إليها سابقًا كمية البهارات على البصل والتقليب إلى أن يصبح لون اللحمة بني.

تقسيم عجينة البرغل إلى كور صغيرة ومدببة من الناحيتين أو حسب الرغبة.

فرد قطعة البرغل ونضيف إليها حشوة اللحمة المفرومة ونغلقها جيدًا.

وضع زيت غزير في مقلاة على النار، ثم نضع الكبة في المقلاة، ونتركها على نار هادئة حتي تنضج ويتحول لونها من الأبيض إلى البني. كما يمكنك عمل الكبة السورية المشوية من خلال اتباع نفس المكونات السابق ذكرها، وتطبيق نفس الخطوات ولكن استبدال القلي بالشوي سواء كان على الفحم فى توضع الكبة في صينية وتُشوى فى الفرن ، ثم تقدم مزينة ببعض أوراق البقدونس أو الكزبرة. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة على طريقة المحلات

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