كيفية عمل الماسك الكوري فى المنزل و تعرف علي فوائده للبشرة

كيفية عمل الماسك الكوري في المنزل و تعرف علي فوائده للبشرة؛ دائماً ما نري الفتيات الكوريات بشرتهم صافيه ونضره بدون ميكاب، وهذا ما يؤكد أن هناك سر يجمع النساء والفتيات الكوريات، لذلك نقدم لكم الماسك والكريم الكوري بمكونات طبيعية تستخدمه النساء والفتيات الكوريات خصوصاً العرائس منهم، وذلك لاحتوائه علي عناصر تنفع البشرة وتُفيدها بطريقة رائعة وتظهر فورياً بمجرد وضعه علي البشرة وليس له أي آثار جانبية عكس الكريمات الباهظة التي تُباع في الصيدليات والمولات والمحلات التجارية الكبرى تضر البشرة أكثر ما تنفعها وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية.

كيفية عمل الماسك الكوري في المنزل و تعرف علي فوائده للبشرة

الماسكات والوصفات الطبيعية والتي يتم تحضيرها في المنزل من أبسط وأفضل الروتينات التي تفعلها الفتيات من أجل بشرتهن؛ حيث يتم تحضير الوصفة في المنزل بكل سهولة وبوقت رمزي وأيضاً بمكونات متوفرة في المنزل ويمكن استبدال مكون بمكون أخر إذا كان المكون غير موجود في البيت فلا مشكلة في ذلك الأمر ولا بأس بها.

ينظف البشرة ويزيل بقايا المكياج. يبيض البشرة ويفتحها، ويوحد لونها. يقضي على البقع الداكنة. ينشط خلايا الجلد ويمنحه المرونة. يزيل الجلد الميت ويجدد خلايا البشرة. يرطب البشرة ويعطيها نضاره وإشراقة، ويخلصها من الجفاف. يساعد علي علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، كما يقضي أيضاً علي الندبات واثار حب الشباب. يشد البشرة، ويعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة، والخطوط التعبيرية بالوجه.

طريقة عمل الماسك الكوري للوجه بمكونات طبيعية

فوائد الماسك الكوري

مكونات الماسك الكوري

الشوفان المطحون :الشوفان يعمل على ترطيب البشرة واعطائها اشراقه ونضاره، يعالج الالتهابات الموجودة بالبشرة، كما ينظف البشرة ويقشرها، ويعمل على ازالة الجلد الميت، ويخلص البشرة من الرؤوس السوداء. اللبن: يساعد اللبن ” الحليب ” علي ترطيب البشرة ويعطيها نضاره، يخفف من الهيجان والاحمرار، يقلل من ظهور الحبوب ويعالج الندبات، يُنظف البشرة ويعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة. الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يُفتح البشرة ويعطيها نضاره غير طبيعية، يساعد علي علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، يجدد خلايا البشرة، يُقلص المسام ويقلل من افراز الدهون في الغدد الدهنية. عسل النحل الطبيعي: العسل يفتح البشرة ويرطبها، يعالج حب الشباب، يخلص البشرة من البكتريا والجراثيم، يشد التجاعيد والخطوط التعبيرية. الجلسرين: يساعد الجلسرين على ترطيب البشرة بشكل جيد، ومنحها النعومة الطبيعية وتخليصها من الجفاف الذي يصيبها، والقضاء على تشققات الجلد.

طريقة تحضير الماسك الكوري

نضع في اناء فارغ ملعقتين من الشاي الأخضر المغلي.

نضيف ملعقة من الشوفان المطحون وملعقة من الحليب.

نضيف ملعقة صغيره من العسل ونقطتين من الجلسرين.

نخلطهم جيداً حتي نحصل على خليط متجانس، ثم نضع الخليط علي البشرة.