ماسكات لشد الوجه وإزالة التجاعيد تحت العين نهائيا بمكونات متوفرة؛ فالتجاعيد الموجودة في البشرة تشوه مظهره وتؤثر علي جماله، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا ماسكات لشد الوجه وإعادة للبشرة شبابها ونضارتها، فكثير من الفتيات يبحثن علي طريقة أو وصفة لجعل البشرة أكثر نضارة، وذلك بعد فقدها للنضارتها بسبب عدة عوامل أهمها التعرض الزائد لأشعة الشمس الحارقة، تراكم الجلد الميت علي الوجه، ظهور حب الشباب وترك أثار له بعد إزالته يفقد البشرة نضارتها،التغير الهرموني في الجسم، وكثير من الأسباب والعوامل الأخري، ولذلك قدمنا لكم في مقال سابق عن أفضل طريقة لإعادة للبشرة نضارتها المفقودة. ماسكات لشد الوجه وإزالة التجاعيد تحت العين نهائيا الخلطة الأولي ماسكات لشد الوجه وإزالة التجاعيد تحت العين نهائيا الخلطة الأولي مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة ملعقة صغيرة من جل الالوفيرا ( هلام الصبار ) ملعقتين صغيرتين من ماء الورد طريقة تحضير واستعمال الوصفة: نخلط جميع المكونات مع بعضهما البعض جيداً.

نترك الخليط جانباً لمدة 10 دقائق حتي تتفاعل المكونات مع بعضهما البعض.

نضع القليل من الخليط تحت منطقة العينين وفوق الجفون وندلكه بلطف.

نغلق العينين ونسترخي ونترك الخليط لمدة 20 دقيقة، كما يمكنك تطبيقها علي كامل الوجه.

بعد انتهاء الوقت أزيليه بقطنة دائرية مبللة بالماء البارد.

داومي عليها لتعطيك شد مزهل للوجه ومنطقة العينين، تعطيكم أيضاً إشراقه للوجه ونضارة. الخلطة الثانية مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند ملقة صغيرة من زيت الزيتون البكر كبسولة أو ملعقة صغيرة من فيتامين أ طريقة تحضير واستعمال الوصفة: نقوم بخلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تتجانس المكونات وتصبح ذات قوام كريمي.

وضع الخليط علي البشرة، تحت العينين والجفن، الجبهة، واليدين، مع التدليك بحركات دائرية من الأسفل الي الأعلى وبلطف.

يمكنكم تطبيقه علي الرموش والحواجب فهو يكثف الشعر وذلك لاحتوائه علي زيوت طبيعية ومعادن مفيدة جداً؛ لذلك استفيدي منه بشد ترهلات الأعين بتطويل الرموش وتكثيف الحواجب. الوصفة الثالثة مكونات الوصفة: 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح الطازج طريقة التحضير: خلط خل التفاح مع الماء الفاتر بنفس المقدار، ثم وضع الخليط علي بشرة نظيفة وتركها حتي يجف.

يمكن الاحتفاظ بباقي الخلطة ثم زجاجة واستخدامها دائماً حتي تختفي التجاعيد تماماً. الخلطة الرابعة مكونات الوصفة: حبة بطاطس صغيرة الحجم ملعقة صغيرة من اللوز الحلو ملعقة صغيرة من القهوة طريقة التحضير: بشر البطاطس لاستخراج عصير البطاطس منها.

نُضيف زيت اللوز الحلو والقهوة الي عصير البطاطس.

نخلط المكونات مع بعضهما البعض حتي تتجانس.

نضع الخليط علي بشرة نظيفة ومنطقة العينين باستخدام قطنة دائرية.

نقوم باحتفاظ باقي الخليط في الثلاجة لاستخدامه مرة أخري.

المداومة علي الوصفة حتي تختفي التجاعيد تماماً. X إقرأ أيضاً: كيفية عمل الماسك الكوري فى المنزل و تعرف علي فوائده للبشرة

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