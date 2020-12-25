طريقة ناجحة لتخزين البطاطس لمدة طويلة بملعقة واحدة تحافظي عليها طازجة للتحمير والقرمشة

طريقة حفظ وتخزين البطاطس في الفريزر لحين الاستخدام، الآن يتوفر في اغلب الأسواق الكثير من البطاطس التي يعشقها الأطفال والأسرة فهي بطاطس التحمير، حيث أن البطاطس لها الكثير من الأشكال المتنوعة ويمكن طبخها بالكثير من الطرق وصنع منها وصفات لذيذة وأقتصادية، كما إنها من الخضروات التي لها فوائد كثيرة وصحية ومفيدة لمن يريد أتباع الحميات الغذائية فهي مشبعة جدا، وفي العادة تقوم ربة المنزل بتفريز البطاطس وخزينها على التحمير مباشرة، خاصة أن الأطفال يحبون تلك النوع من البطاطس، ولكي توفر الأم الوقت والجهد في تقشير البطاطس احضرنا لها طريقة سهلة لتخزين البطاطس بكميات كبيرة تظل لعدة شهور وتكون جاهزة على التحمير مباشرة، ويجب أتباع نصائح تفريز البطاطس وتنفيذ خطوات التخزين بدقة حتى لا تفسد البطاطس بالفريزر وتكون بطاطس مقرمشة ومحمرة مثل الطازجة. طريقة تخزين وحفظ البطاطس بالفريزر سنقدم لكم عدة خطوات لتخزين البطاطس بسيطة. أولا غسل البطاطس جيدا وإزالة منها البثور الصغيرة باللون البني. تقشر البطاطس وتوضع في ماء وملح حتى لا يتغير لونها للأسود. يتم غلي كمية من الماء الغزير في وعاء واسع مع ملعقة كبيرة من الملح. عند غليان الماء يوضع البطاطس في الماء وتترك على النار لمدة 2 دقيقة فقط. ترفع البطاطس من على النار وتصفى جيدا من الماء الساخن وتترك حتى تبرد تماما. يفرد ورق زبدة على صينية كبيرة بحجم الفريزر، وترص عليها البطاطس بدون أن تتلاصق في بعضها. بحيث تكون البطاطس متراصة صف واحد بجوار بعضها. تدخل البطاطس الفريزر لمدة 4 ساعات أو حتى تتجمد تماما بعد تجميد تترك لمدة دقيقة. ثم تنزع البطاطس من على ورق الزبدة وتقسم في أكياس التفريز حتى تستخدم مرة أخرى ويتم تحميرها. بحيث يكون كل كيس يضم وجبة الغداء أو كمية البطاطس التي سوف يتم تحميرها. وعند إخراج البطاطس من الفريزر يتم قليها مباشرة وهي مجمدة ويكون الزيت ساخن جدا حتى تخرج محمرة ومقرمشة. طريقة حفظ البطاطس بقشرها دون تلف أولا اختاري البطاطس السليمة التي لا يوجد بها عيوب، وفي حالة تواجد بقع بنية غامقة لابد من إزالتها.

لأن البطاطس التي بها بقع يمكن أن تصيب باقي البطاطس وتتلفها.

يمكن وضع البطاطس في كيس مصنوع من القماش ولابد أن يكون جيد التهوية.

احرصي على ابتعاد البطاطس من البصل والثوم لأن تلك الخضروات تنشط تخمر البطاطس وتخزن ف مكان جيد التهوية.

لزيادة عمر البطاطس أثناء تخزينها يمكن وضع ثمرة من تفاح معها أو تخزينها في مكان قريب من تخزين الليمون الطازج.

تحفظ البطاطس في مكان جاف ومظلم لأن الضوء ووجود الرطوبة يعمل على زيادة التعفن الذي يصيب البطاطس لذلك تجنبي غسلها قبل التخزين حتى تكون جافة من الداخل ولا تتعفن.

كما يمكن حفظ البطاطس بمكان بارد ولكن على درجة حرارة 45، وأن التبريد لمدة طويلة للبطاطس يمكن أن يزيد نسبة النشا بها وتتحول إلى بطاطس حلوة المذاق، ولونها من الداخل يكون غامق، ولكنها ستكون صالحة للطبخ وليس للتحمير. تخزين البطاطس طازجة بالبراد كالعادة قشري البطاطس وقطعيها إلى أصابع ثم قومي بنقع كل كمية البطاطس في ماء وضيفي عليه ملعقة صغيرة من ملح الليمون، أو يمكن قياس لكل لتر ماء يضاف جرام من ملح الليمون وتترك البطاطس منقوعة في ماء لمدة 10 دقائق فقط. ثم اغلي على النار كمية من الماء وضعي عليها البطاطس بعد أن تتأكدي من تصفيتها جيدا من محلول الماء، انزلي بها في ماء مغلي لمدة دقيقة فقط، ثم أخرجها من الماء واحفظيها في أكياس الفريزر للتخزين لمدة من 4 إلى 6 شهور. X إقرأ أيضاً: بسبوسة السميد سهلة سادة وبالقشطة بطريقة بسيطة لبسبوسة مرملة ذهبية طريقة تخزين وحفظ البطاطس بالفريزرطريقة حفظ البطاطس بقشرها دون تلفتخزين البطاطس طازجة بالبراد

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