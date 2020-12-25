كوكيز العشر دقائق بالشوكلت شيبس How to make kookies

يعتبر كوكيز الشيكولاتة من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، فهي لها شكل مبهج، ويحبه الأطفال والكبار، ويعد الكوكيز بالشيكولاتة مفيد جداً للأولاد خاصةً في أوقات الدراسة مما يكسبهم طاقة ونشاط.

والكوكيز من الحلويات التي تقدم في الكثير من الدول العربية، فهو يحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس، وذلك بسبب أن الكوكيز من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية؛ لأنه يحتوي على الشيكولاتة التي تساعد على تنشيط العقل، والدورة الدموية في الجسم، وتعمل على تحسين المزاج، وتنشيط الذاكرة للأطفال، وتساعد على الاستذكار.

ويمكن صنع الكوكيز بالشيكولاتة أو بالشوفان أو بالمربى، فيوجد العديد من الطرق لصنعه وتحضيره، فهو يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، وخفيف على المعدة، وهو يعطي للإنسان الشعور بالشبع والإمتلاء. مكونات كوكيز الشيكولاتة كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوبان من الشيكولاتة شيبس.

كوب من الزبدة الطرية السايحة.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق والبيكنج باودر جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب، والأوساخ العالقة به.

قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من الملح للدقيق.

قومي سيدتي بخفق البيض والفانيليا، ثم ضيفي إليه السكر، والزبدة في الخلاط الكهربائي، واستمري في الخفق حتى تحصلين على خليط سائل كريمي وهش.

قومي بسكب خليط البيض والزبدة تدريجياً على الدقيق، ثم قومي بتقليب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها، وتصبح عجينة متماسكة، وطرية.

قومي بوضع الشيكولاتة شيبس، ثم قومي بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم بحجم الكوكيز المتعارف عليه لتسويتها في الفرن. X إقرأ أيضاً: كيكة الجيلي طعمها حكاية ومفيش أسهل من كدة طريقة مكونات كوكيز الشيكولاتةطريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة

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