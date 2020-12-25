دجاج تكا وسر تتبيلته على الطريقة الأصلية من بلده

يعتبر دجاج تكا من الأطباق المشهورة جداً في دولة الهند، وأصبح يقدم الآن في جميع الدول، فهو يمتاز بطعم رائع ومذاق شهي ولذيذ، ويحبه الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهو عبارة عن دجاج يشوى على الفحم أو في الفرن، ويمكن أن يقدم بجانب الأرز والخضار أو بجوار الخبز، فهو من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراءها من الخارج.

ويعتبر دجاج تكا من أكثر الأكلات التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس حول العالم وخاصةً المصريين، ويمكنك سيدتي أن تصنعي دجاج تكا وتقدميه لأفراد عائلتك في وجبة الغداء كنوع من أنواع الأكلات الجديدة والمختلفة، سوف يحبه أطفالك كثيراً.

ويحتوي دجاج تكا على كمية كبيرة من البروتينات، والكالسيوم الذي يفيد الجسم ويساعد على نمو العضلات والعظام، ويحتوي دجاج تكا أيضاً على الكربوهيدرات، ويعتبر دجاج تكا من الأكلات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهو لا يحتاج إلى وقت وجهد كبير في التحضير، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير دجاج تكا في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل.

كيلو جرام من الدجاج منزوعة العظم ومخلي من الجلد.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 قطعه من الفحم.

مكونات دجاج تكاطريقة تحضير دجاج تكا

قومى سيدتي بغسل الدجاج جيداً ونقعه في الماء والليمون، ثم قومي بتقطيعه الى أربعة أجزاء متساوية، ثم قومي بعمل شقوق و فتحات صغيره به بواسطة السكينة؛ حتى يتشرب الدجاج التتبيله، ويتتبل الدجاج جيداً، ثم أحضري وعاء عميق، ثم قومي بوضع الدجاج، ثم قومي بسكب عليه ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ثم قومي بفرك الدجاج جيداً بالخل، واتركيه قليلاً به، ثم احضري وعاء آخر، وقومي بوضع نصف كوب من الزبادي مع خمس فصوص من الثوم المهروس، و ملعقة صغيرة من الكزبرة، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الزعفران، وملعقتان كبيرتان من البابريكا، وملعقة صغيرة من الكمون.

قومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانس، ثم قومي بسكب خليط البهارات والزبادي والثوم، على الدجاج تدريجياً، وقومي بتقليب الدجاج مع خليط البهارات جيداً؛ حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتتداخل.

قومي بتغطية وعاء الدجاج بواسطة كيس بلاستيك، ثم قومي بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة؛ ليتتبل الدجاج جيداً، ويشرب البهارات، ثم قومي بإخراج الدجاج من الثلاجة لطهيه، وعليك بإحضار صينية لصنع دجاج تكا، ثم قومي بوضع الدجاج في الصينية، وقومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ولمدة نصف ساعة كاملة؛ حتى ينضج دجاج تكا تماماً.