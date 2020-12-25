الطعمية المصرية أو الفلافل البيتي هشة ومتماسكة وأسرار نجاحها من جدتي ألفت

تعد الطعمية المصرية، أو ما يطلق عليها الفلافل بلسانٍ آخر واحدة من الأكلات المصرية الأصيلة، التي تتميز بالطعم الرائع والشهي، فهي من الوجبات الاساسية والمفضلة عند الكثير على وجبة الإفطار، والفلافل من أكثر الأطعمة المشهورة والمنتشرة في الشرق الأوسط، ويطلق عليها المصريين أسم الطعمية، فهي لها حب خاص في قلوب كل المصريين، وقلوب كل السائحين الزائرين لمصر.

وهي من الأطعمة المفيدة جداً، فالفلافل غنية بالكثير من البروتينات والمعادن، وهي تعتبر من أهم البقوليات لأنها تصنع من الفول الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات تعادل اللحوم والأسماك.

فالفلافل تساعد في بناء العظام والعضلات، وبناء أنسجة الجسم، فهي مليئة بالعديد من الفوائد، حيث تحتوي على الكثير من الخضروات، وتحتوي على دهون صحية لا تؤثر على صحة الجسم، فهي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد من الكوليسترول المفيد في الجسم، وتحتوي الفلافل على الألياف الغذائية التي تفيد الجسم بشكل فعال، فهي تمد الجسم بالطاقة، وتمنح الشعور بالشبع والإمتلاء، وبها أيضاً نسبة عالية من الحديد، والكربوهيدرات، ونسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية.

ويمكن تناول الفلافل بحانب الفول، والخضراوات، والخبز الساخن، والمخلل، فهي لها رائحة فاتحة للشهية، فالطعمية واحدة من الأطعمة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، وتلقي إقبالاً شديداً من الكثير من الناس حول العالم، والفلافل سهلة التحضير، ولا تحتاج إلى وقت، وجهد كبير لتحضيرها، ويمكن صنعها في المنزل في دقائق معدودة، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الطعمية المصرية في المنزل بطريقة سهلة، وغير مكلفة، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل.

2 كوب من الفول المدشوش.

رأس ثوم مهروسة ناعماً.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الشبت المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

2 عود من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من السمسم المحمص.

زيت غزير لقلي الفلافل.

قومي بغسل الفول المدشوش جيداً بالماء، ثم قومي بنقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

قومي بفرم كوبان من الفول المدشوش جيداً في المفرمة الكهربائية.

قومي بفرم نصف كوب من الشبت مع نصف كوب من الكزبرة الخضراء، ونصف كوب من البقدونس، ورأس الثوم، وحبتان كبيرتان من البصل، وعود البصل الأخضر، وملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة المطحونة، وقومي بفرمهم على سرعة عالية.

قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وملعقة صغيرة من الملح، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً مع بعضها البعض.

قومي بترك خليط الفلافل لمدة ساعة كاملة ليتخمر قبل التحمير.

بعد انقضاء الوقت، قومي ببل أصابعك، ثم قومي بأخذ القليل من خليط الفلافل، بمقدار ملعقة كبيرة، ويتم تشكيلها على شكل كرة متوسطة الحجم، ثم قومي بوضع الفلفل الأحمر بداخل الفلافل كحشوة، وقومي بوضع السمسم على وجه الفلافل، ثم قومي بأحضار طاسة غويطة لقلي الطعمية، ويوضع بها كمية غزيرة من الزيت، ثم قومي بوضع الطاسة على نار متوسطة، ويترك الزيت حتى بسخن ويحمى.

قومي بإنزال حبات الفلافل في الزيت بعد التأكد من غليانه، ثم قومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج تماماً من جميع الجوانب، وتصبح مقرمشة.

كرري ذلك حتى الانتهاء من جميع كمية عجينة الفلافل.

قومي برص الطعمية في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس والنعناع المفرومين.

قدميها ساخنة بجانب الخبز الساخن، وسلطة الخضراوات، والمخلل، والطحينة، وبالهنا والشفا.

مكونات الطعمية المصرية (الفلافل البيتي)طريقة تحضير الفلافل البيتي (الطعمية المصري)فلافل الحمص الشامية

تعتبر فلافل الحمص من أشهر الأكلات الشعبية في الوطن العربي، والتي عليها أقبال كبير خاصة في مصر، ودول الخليج العربي، وطريقة تحضير فلافل الحمص سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة، ويمكنك سيظتي صنعها في المنزل بمنتهى السهولة، تابعي معنا لمعرفة أدق التفاصيل لصناعة فلافل الحمص في البيت بطريقة ناجحة.

نصف كيلو جرام من الحمص.

حزمة كبيرة من البقدونس الطازج.

حزمة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

حزمة كبيرة من الشبت الطازج.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من ملح الطعام الناعم.

شطة ناشفة ناعمة حسب الرغبة.

كمية غزيرة من الزيت النباتي للقلي والتحمير.

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مكونات لازمة لعمل فلافل الحمص