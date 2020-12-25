حضري كفتة الحاتي المشوية في البيت بكل تفاصيلها مثل المطاعم

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت، الكفتة المشوية تعد من أشهي أنواع الكفتة، التي يتناولها معظم الأشخاص بكثرة، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد مثيل له ورائحة لذيذة للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من تتبيلة، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة عمل هذه الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت على السيخ طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت على السيخ المكونات 1000 جرام لحم مفروم.

ربع كيلو من الدهن.

2 كوب من البصل المهروس.

8 ملاعق صغيرة أرز مصري.

70 جرام عصير طماطم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة متوسطة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الصيني.

ثلث ملعقة متوسطة من القرفة المطحونة.

ثلث ملعقة متوسطة من القرنفل المطحون. طريقة التحضير اخلطي مقدار الأرز مع كوب كبير من الماء الدافئ،ثم اتركيه جانبا لمدة نصف ساعة. قومي بتصفية مقدار الأرز جيدا، ثم اخلطيهم مع الدهن بواسطة الكبة. امزجي مقدار اللحم المفروم مع البهارات، والبصل جيدا، ثم ضيفي خليط الأرز إلى خليط اللحم، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. قومي بتقسيم الخليط إلى 8 قطع متشابهة، ثم ضعيهم بوعاء داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات، حتى تتماسك. امزجي عصير الطماطم مع باقي المكونات مع بعضها البعض. قومي بتشكيل كل كرة إلى أصابع، ثم قومي بإدخاله بالأسياخ الخاصة بشوي الكفتة. وزعي قليل من خليط عصير الطماطم فوق الكفتة. ضعي أسياخ اللحم على الفحم، ولكن يجب تقليب الكفتة كل دقيقة حتى تنضج تماما. ضعي الكفتة بأطباق التقديم. طريقة عمل الكفتة اللبنانية على السيخ طريقة التحضيرطريقة عمل الكفتة اللبنانية على السيخ المكونات 800 جرام لحم مفروم.

كأس كبير من البصل المهروس.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود.

كأس كبير بقدونس مهروس.

ملعقة ونصف متوسطة بهارات اللحم. طريقة التحضير اخلطي مقدار اللحم مع باقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط الكفتة بالأسياخ الخاصة بشوي الكفتة. ضعي الاسياخ على الفحم، حتى تنضج الكفتة جيدا، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة التحضيرطريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب كبير من البصل المفروم.

نصف كوب كبير من الماء. طريقة التحضير اخلطي البصل المبشور والثوم مع اللحم المفروم جيدا. ضيفي الملح والفلفل الأسود والبقدونس والكزبرة الجافة إلى اللحم المفروم. شكلي اللحم المفروم على شكل كرات أو على السيخ، وقومي بدهن اصابعك بالقليل من الزيت. ضعي الكفتة في الصينية، وضيفي عليها الماء، ادخلي الكفتة في الفرن على نار هادئة واتركيها حتى تنضج. X إقرأ أيضاً: بخطوات سهلة حضري البسبوسة بكل تفاصيلها في البيت مثل المحلات طريقة التحضير

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