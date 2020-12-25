حضري كفتة الأرز المصرية في مطبخك بابسط المكونات

طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أكثر الأطباق المصرية التي تتسم بالمذاق الجيد وتتسم بانها ذو رائحة مميزة يتم تحضير هذا الطبق بجانب الكثير من المأكولات وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية.

نصف كيلو من اللحم المفروم. كأسان من الأرز. طماطم وبقدونس وشبت. بطاطس. بصلة. ملعقة من الثوم. نصف ملعقة من الكمون والكركم والفلفل الأسود وبهارات اللحم بالإضافة لنصف كمية من الزنجبيل. شطة. حبة البركة. الهيل. زيت ذرة. زيت زيتون. صلصة جاهزة. ربع كأس من البصل. ملعقة من الملح. كأس كبير من المياه.

يتم خلط الأرز مع نصف لتر من المياه الفاتر وتركه لمدة نصف ساعة ويتم إزالته من المياه.

يتم غسل الأرز جيدا وتنشيفه لمدة يوم كامل في مصفاه.

بعدها يتم طحن الأرز بعد تنشبفه باستخدام الكبة.

يتم وضع الأرز المصري في المياه الفاترة وتركه لمدة نصف ساعة.

يتم إضافة الأرز المصري مع الشبت والثوم مع البقدونس والبصل إلى الأرز المطحون.

يتم وضع اللحم والكمون والبهارات والملح والشطة والهيل وباقي المكونات فوق الخليط السابق باستخدام الكبة لحين أن يصبح لديكم خليط متجانس شبيه لشكل العجينة.

يتم وضع عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع متشابهة في كلاً من الحجم والشكل.

يتم وضع المكونات في إناء مناسب ثم وضع الإناء على النار لحين الغليان.

يتم وضع إناء كبير به زيت للغلي على نار وبعد ذلك يتم إضافة كفتة الأرز وتركها لحين أن يصبح لونه ذهبي.

يتم وضع الكفتة فوق الصلصة وتركها على النار لمدة دقيقتين ثم تقديمه.

مكونات ومقادير كفتة الأرز المصرية:خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية :طريقة تحضير الأرز المصري بالشعرية:

يعتبر الارز بالشعرية من أفضل أنواع الوجبات التي تقدم بجوار كل الطبخات واللحم والدجاج، ويعد عمله وطريقة تحضيره من اسهل الطرق، لذا سنحضر معكم سويا طريقة تحضير ه بالخطوات:

نصف كيلو من الارز المصري. نصف كوب من المكرونه الشعرية. ثلاثة ملاعق زيت أو ملعقة كبيرة من السمن. كوبان كبار من الماء. ملعقتين صغيرة من الملح.

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مقادير ومكونات الأرز بالشعرية: