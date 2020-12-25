طريقة تحضير احلي ساندوتش بيتزا الدجاج الإيطالي بالمنزل ، افضل من محلات يعد من الوصفات الغربية المشهورة ذات مذاق شهي ولذيذ مرغوب عند الكثير خاصة الشباب والأطفال لأنه من الوجبات السريعة المفضلة ويحضر منها خبز العيش الفينو أو خبز يشبه عجينة البيتزا الإيطالية لكن تستخدم عجينة البيتزا وهي ساخنة ومقرمشة حيث يتم لفها الأول قبل أن تضيفي الخامات الخاصة بالبيتزا من الجبن بأنواعه والخضروات مثل الفلفل الأخضر والطماطم تحضر حشوات ساندويتش البيتزا الإيطالي بأكثر من حشوه مثل اللحم والدجاج والبسطرمة في مقالنا هذا سيدتي سوف نتعرف على أسهل طريقة ساندوتش بيتزا الدجاج الإيطالي للأولاد بالمنزل بمكونات متوفرة وتكلفة بسيطة من غير وقت ولا مجهود. طريقة تحضير ساندوتش بيتزا الدجاج الإيطالي ومكوناتها طريقة تحضير ساندوتش بيتزا الدجاج الإيطالي ومكوناتها المكونات:- حبتان بصل متوسطتان الحجم.

صدر دجاجة كامل.

2 قرن فلفل اخضر رومي.

قرن فلفل حار شطه.

حبه جزر كبيرة مقطعة حلقات.

حبتين طماطم متوسطتان الحجم مقطعة شرائح.

ربع كوب زيت نباتي.

ربع كوب مشروم مقطع قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف كوب زيت زيتون مخلي ومقطع حلقات.

نصف كوب جبنه موزاريلا. طريقة التحضير نقع صدور الدجاج بالملح والليمون والخل لمده ساعه ونصف للقضاء على فزاره الدجاج. بعد النقع تفرك صدور الدجاج بالدقيق للقضاء على أي روائح غير مفضلة. قومي بتقطيع صدور الدجاج الى شرائح أو مكعبات صغيره و تترك جانبا للاستعمال في وقت لاحق. يفرم البصل بعد التقشير والغسل فرم ناعم في الكبة ثم يقطع الفلفل شرائح. نصع مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها قليل من الزيت بعد أن يسخن الزيت تضاف شرائح البصل مع التقليب حتى يذبل البصل و يكتسب اللون الذهبي. تضاف شرائح الفلفل الأخضر مع الاستمرار في التقليب. ثم تضاف حلقات الجزر مع تقليب جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها. ثم يضاف المشروم مع التقليب على النار لمده خمس دقائق. ثم تضاف صدور الدجاج مع البهارات. هدئ النار على المقلاة وتترك لتنضج جميع المكونات مع بعضها مع التقليب المستمر من وقت الى اخر في حالة إذا جفت السوائل يمكن إضافة قليل من الماء. عند اقتراب الدجاج من السوي يضاف الجبنه الموتزاريلا مع التقليب ثم ترفع من على النار عند النضج. احضري خبز الفيتو أو خبز عجينة البيتزا. يفتح خبز الفيتو نضع فيه الخليط السابق تجهيزه مع قطع من شرائح الطماطم بداخله. يفرد خبز البيتزا بعد لفه وهو ساخن ونضع فيه قليل من الحشوة السابق إعدادها مع شرائح الطماطم ولفها على شكل رول مرة اخرى. تقدم ساندوتشات البيتزا وهي ساخنه مع البطاطس المحمرة والكاتشب و بالهناء بالشفاء. طريقة التحضير وها هنا قد انتهينا سيدتي من تحضير وصفتنا اليوم والمدرجة تحت عنوان طريقة عمل احلي ساندوتش بيتزا الدجاج الإيطالي بالمنزل. X إقرأ أيضاً: طريقة تحضير بلح الشام المقرمش محشو بالداخل كريم شانتيه

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