أقوي علاج للتخلص من الثعلبة وفراغات مقدمة الرأس بطرق طبيعية ومجربة

أقوي علاج للتخلص من الثعلبة وفراغات مقدمة الرأس يعتبر مرض الثعلبة من أشهر الأمراض الجلدية التي تصيب الرأس وتؤدي إلى سقوط الشعر بشكل كبير، سواء كله أو جزء منه، مما يتسبب في وجود أماكن فارغة في الرأس، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالإحراج الشديد أمام الاخرين، ونظرًا لأن معظم الأدوية لا تعالج المرض بشكل نهائي، لذلك يبحث الكثير من المصابين بهذا المرض عن طرق طبيعية للعلاج واليوم سوف نضع لكم أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل علي التخلص من مرض الثعلبة بدون أدوية فقط بطرق ومكونات طبيعية. البصل والثوم لعلاج الثعلبة:- المكونات:- بصلة واحدة.

أربع فصوص من الثوم.

ليمونة كبيرة.

كوب من الماء. طريقة التحضير والتطبيق:- نقوم بتقشير الثوم والبصل والليمون ونقطعهم إلى قطع متوسطة الحجم.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الماء ونضيف إليه قطع البصل والثوم والليمون، ونخلطهم معًا بشكل جيد لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

ثم نستخدم هذا الخليط من خلال وضعه على جلدة الرأس وندلك برفق، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نغسل الرأس جيدًا بالماء والشامبو للقضاء على رائحة الثوم والبصل.

نقوم بعمل هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. الصبار والكمون لعلاج الثعلبة:- المكونات:- ملعقتين كبيرتين من الصبار.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

نصف ملعقة صغيرة زيت خروع. طريقة التحضير والتطبيق:- نقوم بخلط الصبار مع الكمون المطحون وزيت الخروع في وعاء بشكل جيد.

ثم نقوم بدهن المكان المصاب بهذا الخليط مرتين في اليوم على الأقل، ونترك الخليط على الرأس لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة ثم نغسل الشعر جيدًا.

نقوم بتكرار الوصفة يومياً لمدة لا تقل عن شهرين للحصول على نتيجة فعالة. X إقرأ أيضاً: مسحة واحدة للتخلص من الزوائد الجلدية والثالول نهائيا فى أقل من 5 دقائق

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