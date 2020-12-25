أقوي كريم ساحر لفرد الشعر الخشن والجاف في البيت طبيعيا

أقوي كريم ساحر لفرد الشعر الخشن والجاف تلحم المرأة بشعر ناعم ومفرود ولامع، حيث أن الشعر هو أهم ما يميز المرأة ويجعلها أكثر جاذبية، ولكن يعتبر هذا الأمر صعب المنال وخصوصًا في حالة استخدام مستحضرات كيميائية لفرد الشعر، حيث أنها قد تؤدي إلى تقصف الشعر وجفافه، ولذلك فتعتبر الوصفات الطبيعية هي الأمثل للحصول على شعر ناعم وصحي أيضًا واليوم سوف نضع لكم أقوي كريم فعال للتخلص من الشعر الخشن الجاف في المنزل دون مواد ضارة فهو يحتوي علي مكونات طبيعية موجوده بكل منزل له تأثير شديد في ترطيب وتنعيم الشعر في أسرع وقت. النشا واللبن لفرد الشعر:- المكونات:- كوب ونصف من اللبن.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من الجيلاتين البودرة.

ملعقة ونصف من النشا.

عصير ليمونة.

ملعقة ونصف من العسل الأبيض. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بتسخين اللبن على النار، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند إليه ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الجيلاتين والنشا إلى اللبن ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

نرفع الوعاء عن النار ونترك الخليط حتى يبرد.

ثم نضيف إليه العسل الأبيض والليمون ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بتقسيم الشعر لخصل ونبدأ بتوزيع الخليط على هذه الخصل بفرشاة الصبغة، بداية من المنبت وحتى الأطراف.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسله بالماء والبلسم.

ونترك البلسم حوالي خمس دقائق على الشعر، ثم نغسله بالماء.

ثم نترك الشعر يجف بدون استخدام مجفف كهربائي.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر حتى نحصل على نتيجة فعالة. السمسم لشعر مفرود وناعم:- المكونات:- 2 فنجان سمسم.

فنجان زيت ذرة.

خمس ورقات صبار. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به السمسم ونضعه على نار خفيفة، مع مراعاة التقليب المستمر.

ثم نطفئ النار ونترك السمسم حتى يبرد تمامًا.

ثم نطحن السمسم في المطحنة الكهربائية، ثم نضع الزيت في وعاء ونضيف له السمسم المطحون ونقلب جيدًا.

ثم نغطي الوعاء بشكل جيد ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضع به خليط السمسم والزيت ونضيف إليه المادة الهلامية الموجودة في ورق الصبار ونخلط جيدًا.

ثم نستخدم هذا الخليط على شعر جاف ونقوم بتغطية الشعر باستخدام مشمع الاستحمام.

نترك الخليط على الشعر حوالي ساعتين ونصف، ثم نغسله بالماء الدافئ والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. X إقرأ أيضاً: ضعيها علي الشامبو مرة واحدة لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة ووقف التساقط نهائيا

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