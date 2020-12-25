أقوي جل سحري لتفتيح العانة والبشرة والاماكن الداكنة بالجسم والتخلص من اثار الحبوب نهائيا 

أقوي جل سحري لتفتيح العانة والبشرة والاماكن الداكنة بالجسم تسعى كل فتاة إلى الحصول على بشرة بيضاء صافية، ولذلك يلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام كريمات التفتيح وإزالة الحبوب والبقع الناتجة عنها، ولكن غالبًا ما تكون النتيجة غير مرضية، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى فترة طويلة لظهور نتيجة واضحة، وفي هذه الحالة تكون الطرق الطبيعية هي الحل الأمثل والأسرع للحصول على بشرة خالية من العيوب والتخلص من جميع مشاكلها تابعوا معنا جل العسل لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة:- ربع فنجان من النشا.

فنجان من ماء الزهر.

ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير:- جل العسل من الاقنعة الممتاز والفعالىة في تبييض الاماكن الداكنه بالجسم نقوم بخلط كل المكونات معًا في وعاء، ثم نضع الوعاء على نار خفيفة إلى أن نحصل على خليط متجانس.

نقوم بخلط كل المكونات معًا في وعاء، ثم نضع الوعاء على نار خفيفة إلى أن نحصل على خليط متجانس. ثم نرفع الوعاء من على النار ونترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

ثم نضع الخليط على البشرة أو المكان المراد تفتيحه ونتركه لمدة 30 دقيقة علي الاقل.

ثم نشطف البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

نقوم بعمل هذا القناع مرة في الأسبوع على الأقل للحصول علي نتيجة ممتازة. جل الكركم لتفتيح البشرة والقضاء على الحبوب:- ملعقة ونصف من مطحون الكركم.

عصير ليمونة كبيرة.

مكعب من الثلج. طريقة التحضير:- قومي أولا بغسل وجهك بالماء الدافئ وغسول الوجه الخاص بك، ثم جففيه برفق.

ثم أحضري وعاء وضعي به الكركم وعصير الليمون واخلطيهم معًا بشكل جيد، حتى تحصلين على خليط متجانس.

قومي بفرد الخليط على وجهك ووزعيه جيدًا، ثم اتركيه حوالي 15 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم مرري مكعب من الثلج على بشرتك.

قومي بتطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. X إقرأ أيضاً: أقوي كيراتين طبيعي للشعر الجاف الخشن وطريقة فرد الشعر وترطيبه طبيعياً

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