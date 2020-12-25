طريقة عمل فاهيتا الدجاج بطعم لذيذ وشهي في المنزل بكل سهولة بالصور خطوة بخطوة مع التوميه السوري وخبز التورتيلا

طريقة عمل فاهيتا الدجاج بطعم لذيذ، وشهي نقدمها لكم من المنزل بطريقة سهلة، وطعم، ولا في الخيال، وبمكونات صحية ،فهي تحتوي علي كلاً من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، والدجاج الغني بالبروتين، فتعتبر وجبة كاملة. يرجع أصل فاهيتا الفراخ للمطبخ المكسيكي الذي اشتهر بها نظراً لمذاقها، وطعمها الشهي، فهي تنتشر في جميع العالم، ويفضلها الكثير لأنها من الوجبات سريعة التحضير، ويحبها الأطفال لذلك نقدمها لكي لتصنعيها لعائلتك في المنزل بيديك بدلاً من شرائها من الخارج، ومن الممكن ألا تكون صحية، فمن الأفضل لك عملها في البيت لتتأكدي من سلامة عائلتك.

فوائد فاهيتا الدجاج:

لعلكٍ عزيزتي لا تدركين الفوائد العظيمة الموجود في هذه الأكلة، فهي تحتوي على معادن، وفيتامينات، ودهون، وبروتين، وفيتامين c كل هذا يساعدك في رفع المناعة، ومحاربة الالتهاب، ويعمل على تجديد الخلايا، والهرمونات، والأعصاب، إلى جانب وجود عناصر أخرى هذه الأكلة غنية بها مثل الفوسفور، والألياف، والحديد، والنحاس، والمنغنيز للعمل على تحسين وظائف الأنزيم، وخلايا الدم الحمراء، فهي تحتوي على الدجاج، والفلفل الرومي ، والبصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والأفوكادو، وزيت الزيتون، والليمون، فهي وجبة متكاملة من جميع الجوانب.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج من المنزل بكل سهولة:

نقدم لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالصور خطوة بخطوة من المنزل:

قطعتين من صدور الدجاج مقسمة من النصف بالطول.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، أو أي نوع زيت نباتي.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويمكنك إضافة عصير البرتقال حسب رغبتك، فهو يعطي طعم رائع.

بشر ليمونه.

فص ثوم كبير مفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

توبل أو بهارات فاهيتا الدجاج.

فلفل ألوان مقطع شرائح رفيعة جوليان.

ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة حلقات حسب الرغبة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

مقادير طريقة عمل فاهيتا الدجاج:

مكونات توابل أو بهارات فاهيتا الدجاج الأصلية:

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة شطه.

ملح ( كمية الملح حسب الذوق).

رشه سكر.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

أفوكادو مقطعة إلى شرائح.

كزبرة خضراء.

جبن مبشور.

كريمة حامضة ( القشطه الرائبة )، وممكن تستخدمي زبادي.

عصير ليمون.

في وعاء عميق، ضعي به زيت الزيتون، ثم ضعي بها بشر ليمونه، وعصير الليمون، والثوم المفروم، وعصير البرتقال فهو يعطي مذاق جيد للخلطة، ثم أضيفي إليهم الكزبرة المفرومة ناعم، ثم أضيفي توابل فاهيتا الدجاج، وقلبيهم.

ضعي قطع صدور الدجاج في التتبيله، وقلبيهم جيداً حتي تتأكدي أن كل قطعة تم تغطيتها جيداً بالتتبيله، ثم غطي الوعاء بكيس من البلاستيك، واتركيهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات، أما إذا كان لديك متسع من الوقت فمن الأفضل تركها يوم كامل لتمتزج القطع من التتبيله.

بعد أن تم تتبيل قطع الدجاج، أحضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت، ثم رصي القطع بجانب بعض، واتركيهم حتي يأخذوا اللون البني، ثم اقلبيهم علي الجانب الأخر ، وغطيهم لتكمل سواها من الداخل على البخار، وعندما تنضج أخرجيهم من المقلاة، وضعيهم فوق بعض حتى يحتفظوا بالحرارة، ويمكنك أيضاً عمل شوي الدجاج بنفس الطريق السابقة على الجريل لإعطاء شكل الشوي على الدجاج.

ضعي الفلفل، والبصل المقطع جوليان في نفس المقلاة، وقلبيهم مع بواقي صدور الدجاج فيعطي طعم جميل، وعندما يستوي البصل والفلفل أخرجيهم، أما إذا كنتي تحبين أن يكون البصل، والفلفل به القليل من القرمشه يمكنك إخراجهم قبل أن يزيد نضجهم.

للتزيين أو للحشو:طريقة تحضير فاهيتا الدجاج:

لديك عزيزتي طريقتين إذا كنتي ترغبين في وضع قطع الدجاج التي تمت تسويتها مع الفلفل والبصل قبل إخراجهم من المقلاة، فبإمكانك تقليبهم معا ثم إخراجهم من المقلاة، أو تسوية كل نوع على حدا كما فعلنا.

طريقة تقديم فاهيتا الدجاج:

بعد ذلك قومي بتقطيع قطع الدجاج إلى شرائح صغيرة، ثم ضعيهم في طبق التقديم مع الفلفل والبصل في نفس الطبق مع تزيينهم بوضع قطع من الأفوكادو

من الممكن عمل سلطة فاهيتا الدجاج؛بوضع خليط من أي نوع من الخضار في طبق عميق مثل الجرجير،والسبانخ، والخص أي نوع حسب رغبتك، ثم ضعي فوقها شرائح الفراخ، والفلفل، والبصل، والأفوكادو، والجبن المبشور، والكريمة الحامضة، الو الزبادي.

لعمل السندويتشات، أحضري عيش الصاج، وضعي عليه الدجاج، والفلفل، والبصل، والأفوكادو.، والكريمة الحامضة وعليها عصرة ليمون، ثم لفي عيش الصاج، وضعيه على الطاسة أو الجريل ليأخذ علامة الشوي، وبعض القرمشه، ثم قطعيه وقدميه وبالهناء، والشفاء، وأرجو أن ينال إعجابكم.

طريقة عمل خبز التورتيلا أو خبز الشاورما أو الصاج:

نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل خبز التورتيلا، أو خبز الشاورما بطريقة سهلة وبسيطة تستطيعي من خلاله عمل الكثير من السندويتشات مثل ساندويتش الفاهيتا، والشاورما، والبطاطس،وغيره الكثير.

ثلاث أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزبدة أو السمنة أو الزيت النباتي.

كوب من الماء الساخن، وبإمكانك زيادة الماء حسب الحاجة.

ضعي جميع المكونات الجافة كلها في وعاء عميق،واخلطيهم معاً، ثم أضيفي أي نوع من الدهون التي تفضليها مثل الزيت، ثم قومي بنثره على المكونات، وقلبيهم معاً.

بعد ذلك ضعي كوب الماء على جميع المكونات، واخلطيهم معاً، واستمري في العجن سواء بالعجانة، أو باليد حتى تصبح العجينة مثل الكورة الناعمة، قوام العجينة لا يجب أن يكون سائلة جداً، ولا تلتصق في اليد يجب أن تكون طرية، ثم بعد ذلك قومي بفرد العجينة قليلاً،ثم ضعيها في وعاء، وغطيها بالبلاستيك، واتركيها تخمر، وترتاح لمدة 20 دقيقة.

بعد أن تخمرت العجينة، قومي بتقطيعها إلى كور، ثم انثري قليلاً من الدقيق على سطح الرخامة، وقومي بفرد العجينة بالنشابة، وافردي حتى تصبح سمكها رفيعة لتسطيعي لفه في عمل الساندويتش، كلما كان أرفع كلما كان أفضل.

أثناء فرد العجينة، قومي بتسخين الطاسة على درجة حرارة متوسطة.

ضعي بها العجينة على أحد الجوانب وانتظري حتى يظهر فقاعة، ثم اقلبيها على الجانب الأخر ثم استمري في تقلبيه من جميع النواحي، واضغطي على جوانب العجينة حتى تستوي، لا حضي أن خبز التورتيلا لا يأخذ وقت كثير، ثم أخرجي الخبز من الطاسة وغطيه فوراً ليظل طري، واستمري مع باقي الكمية بنفس الطريقة حتى تنتهي.

مكونات خبز التورتيلا أو الشاورما:طريقة تحضير خبز الشاورما أو التورتيلا:طريقة عمل التوميه السوري على أصولها مثل المحلات:

تبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية عمل التومية السوري بكل سهولة:

كوب من الماء.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتين من المايونيز، إذا لم يتوفر لديكي يمكنك استخدام الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

ملح حسب المطلوب.

ضعي الماء، والنشا في وعاء، ثم قومي بتقليب النشا حتى تذوب في الماء.

بعد ذوبان النشا ضعي الوعاء على النار، وقومي بتقليبه باستمرار حتي الخليط متماسك ليس خفيف، ولا ثقيل، يجب أن يكون القوام متوسط، واتركيها حتى تبرد.

ضعي الثوم، والخل، والزيت، والحليب، والمايونيز في الخلاط، ثم اضربيهم جيداً في الخلاط، ثم أضيفي الملح، واستمري في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات معاً حتى يصبح المقدار ثقيل.

بعد أن أصبحت النشا باردة، قومي بإضافتها إلى الخليط، واستمري في خلط المكونات في الخلاط جيداً حتى تصبح التوميه ناعمة جداً.

بعد ذلك ضعي التوميه في طبق التقديم، وقدميها مع فاهيتا الدجاج.

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مقادير التوميه:طريقة تحضير التومية السوري: