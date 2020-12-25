حافظي علي ترطيب بشرتك وحاربي جفاف الشتاء بمكونات طبيعية

بشرتك هي طفلك الصغير الذي يحتاج دائما إلي التدليل والاهتمام،وقد تتعرض البشرة في فصل الشتاء بشكل خاص إلي الجفاف والتشققات وما يصاحبهما من الرغبة في الحكة مما قد يؤدي إلي منظر غير مرغوب به للبشرة، ويرجع ذلك إلي ارتفاع الرطوبة في الجو، السبب الذي يعمل علي نقص الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة، وأيضا بسبب النقص في شرب المياه في فصل الشتاء، أو استخدام الماء الساخن عند غسل الوجه، وفي هذا المقال سنوضح لكم أهم المكونات والوصفات الطبيعية التي تمنع الجفاف وتحافظ علي رطوبة البشرة .

ماسك الحليب واللوز للوجه والجسم أيضا

لصنع هذا الماسك نقوم بطحن معلقتين من اللوز جيدا وخلطهم مع معلقتين أو ثلاثة من الحليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة، ثم قومي بوضع هذا الماسك علي وجهك أو جسمك لمدة عشر دقائق ثم قومي بغسله جيدا بالماء الفاتر، يعطي هذا الماسك نتائج هائلة حيث يحتوي اللوز علي مرطبات للبشرة وكذلك الحليب يحتوي علي كميات هائلة من المرطبات للبشرة لذا فهو ماسك مفيد جدا لترطيب البشرة .

مقشر السكر والليمون للبشرة

تعتبر هذه الوصفة من أسهل وصفات ترطيب البشرة حيث انه عبارة عن معلقة سكر ومعلقة عصير ليمون ومعلقة زيت زيتون وقطرات بسيطة من الماء الدافئ، ثم نخلط هذه المكونات معا وسنحصل منها علي مقشر هائل للبشرة، وفي حالة البشرة الحساسة تجنبي وضع عصير الليمون في الوصفة .

ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند للبشرة

تعرف زبدة الشيا بقدرتها الكبيرة علي الترطيب، وتفيد في تنقية الوجه وأيضا إخفاء أثار الحبوب، لذا قومي بخلط كمية قليلة من زبدة الشيا مع القليل من زيت جوز الهند، وضعيهم علي وجهك لمدة ربع ساعة وبعدها قومي بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق في ترطيب بشرتك .

ماسك الجليسرين وماء الورد

يعتبر الجليسرين مرطب هائل جدا للجلد فلديه القدرة علي حل جميع مشاكل جفاف الجلد، ويعتبر أول الحلول المنزلية للعناية بالبشرة الجافة، لذا قومي بخلط معلقة من الجلسرين بماء الورد وضعيهم علي بشرتك يوميا قبل النوم وستلاحظين الفرق .

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون علي دهون طبيعية لذا يعتبر مصدر مهم لترطيب البشرة الجافة، قومي بتدليك البشرة بمعلقتين من زيت الزيتون الدافئ لمدة خمس دقائق ثم اتركيه علي وجهك لمدة ربع ساعة تقريبا حتي تمتصه البشرة وتستفيد به