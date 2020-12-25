أفضل طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالخطوات

الكيك بصفة عامة من أفضل أنواع الأطعمة التي يعشقها الجميع سواء كانوا صغاراً أو كباراً، ولكن كيك الشوكولاته تتميز بمذاقها الخاص الجذاب غير أن الشوكولاته لها الكثير من الفوائد للصحة العامة للجسم، فهى تمده بالكثير من الحديد والفيتامينات والكالسيوم والطاقة، وأيضاً تعمل على تحسين المزاج والإسترخاء، وتحمي من الإصابة بالسكتة الدماغية لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وتقى من مرض ألزهايمر وعلامات الشيخوخة المبكرة وتحمى البشرة من التجاعيد، وتعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، لذا فتعد من أفضل أنواع الأطعمة.

مكونات عمل كيك الشوكولاته:

كيك الشوكولاته تعتبر من أسهل الطرق وأبسطها غير أنها غير مكلفة نهائياً وبمكونات داخل كل مطبخ، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من بكينج باودر.

عدد ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

كوب إلا ربع من الزبدة في درجه حرارة الغرفة.

كوب واحد من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الحليب.

كوبين من الدقيق الأبيض.

طريقة تحضير كيك الشوكولاته:

لكي نقوم بتجهيز كيك الشوكولاته يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية:

أولاً: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية للعمل على تجهيزه لحين تحضير الكيك.

ثانياً: نحضر إناء كبير الحجم ونضع فيه السكر مع الزبدة، ونقوم بتقليبه جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي لحين الحصول على خليط كريمي.

ثالثاً: نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الإستمرار فى تشغيل المضرب الكهربائي، ومن ثم نقوم بوضع الفانيليا مع التقليب المستمر.

رابعاً: نحضر إناء كبير ونضع فيه الدقيق مع الملح مع الكاكاو مع البيكنج باودر، ونقوم بوضع خليط الدقيق إلى خليط البيض حبه بحبة بالتبادل مع الحليب، مع الإستمرار في الخفق بالمضرب.

خامساً: نحضر صينية ونقوم بدهانها بقليل من الزبدة، ونقوم برشها بالكاكاو.

سادساً: نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع، ونقوم بإطفاء الفرن ونتركها عشر دقائق دون فتح الفرن.

سابعاً: نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقطعها، ونضعها في طبق التقديم مع صوص الشيكولاته والسكر البودرة وتقدم لأسرتك بألف هنا.

طريقة عمل كيك الشوكولاته بالصوص:

يعتبر كيك الشوكولاته بالصوص من الاكلات المحببة وخاصة الأطفال ودائما ما يبحثون عنها سواء فى محال الحلويات أو المطاعم، لذلك سوف نعرض عليكم الآن طريقة عمل كيك الشوكولاته بصوص الشوكولاته.

إحضار عدد 1 كوب كبير من السكر البودرة.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبده.

إحضار عدد 4 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

إحضار قشطة.

نقوم بإحضار إناء ونضع به السكر والزبدة معا ونقوم بخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى يزداد حجمه. بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو والنشا مع الإستمرار فى التقليب. ثم بنقوم بوضع الخليط على النار حتى يصبح جاهز. بعد أن أصبح جاهز نقوم بإضافة القشطة ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات. نقوم الآن بسكب صوص الشوكولاته الذي تم إعداده على كيك الشوكولاته التي قمنا بإعدادها سابقا وندخله الثلاجة حتى يتماسك الصوص مع الكيك وتقدم لأسرتك.

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مقادير صوص الشيكولاته:طريقة تحضير صوص الشوكولاته: