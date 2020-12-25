أفضل طريقة لعمل البسبوسة التركية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

من وقت لأخر يحدث ملل من مذاق الطعام ونحتاج إلى عمل الحلويات فهي محببة لدى الجميع ويُقبل عليها الجميع بشهية ولا يوجد أحد لا يحبها أو لا يتزوقها بشهية لذلك نُقبل عليها دائماً، ولكن البعض يستصعب طهيها بالمنزل بالرغم من بساطة مكوناتها البسيطة والغير مكلفة فهي من الحلويات الشرقية القديمة التي لازالت ترأس جميع الحلويات الشرقية بالرغم من أصناف الحلويات الكثيرة والتي تزيد يومياً، وتلقي يومياً الكثير من الطلبات حول كيفية عمل البسبوسة في المنزل، من أسهل الحلويات التي يمكن طهيها بالمنزل لأنها لا تحتاج إلي وقت كبير أو مجهود لذلك تجد الأم سهولة بفعلها، أول ظهور لحلويات البسبوسة وجدت في تركيا لذلك تبدع تركيا في عمل البسبوسة وكثيراً من الأمهات تريد عمل البسبوسة التركية في المنزل ليس الأمر صعباً كما يعتقد البعض بل بسيط ومكونات بسيطة وغير مكلفة ومذاق شهي ولذيذ لذلك نقدم من خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة التركية بطريقة سهلة وبسيطة وقطر البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة التركية في المنزل

الحلويات الشرقية تتميز بها الدول العربية وتشتهر بها لكن تختلف في المذاق وطريقة الاعداد والمقادير المستخدمة، من المطبخ التركي سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية والتي لها مذاق مختلف تماما عن البسبوسة في أي دولة أخرى نظرًا لاستخدام شعب تركيا لبعض الإضافات التي تبدو لنا غريبة بعض الشيء منها استخدام الزعفران والتوفي كإضافات للبسبوسة سوف نعرض من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني، المقادير المستخدمة وطريقة الإعداد بشكل مبسط، من المشهور لدينا دائماً الحلويات الشرقية في الوطن العربي ومن أشهر تلك الحلويات البسبوسة الشرقية فلا يوجد شخص لا يعرف البسبوسة، ولكن هل سمعت عن البسبوسة التركية وكيفية تجهيزها ومذاقها الشهي، تعد الحلويات التركية عامةً من أشهي وأجود الحلويات شهرة حيث يتميزون بإجادة الطهي لذلك البسبوسة التركية ذات مذاق عالي مقارنةً بالعربية أو الطرق التقليدية لذلك قمنا بالبحث بناءً على تلقي الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول كيفية إعداد وتجهيز البسبوسة التركية.

مقدار كوب وربع سميد.

مقدار كوب جوز هند.

مقدار نصف كوب زيت نباتي.

عبوة قشطة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

مقدار من الزعفران حسب الرغبة.

كوب سكر مطحون.

بيضتين.

تحضير صلصة التوفي.

كوب قشطة.

مقدار مكعب من الزبد.

كوب سكر مطحون.

نحضر إناء ونضع به السكر ونرفعه على النار حتى يتحول للون بني. يتم إضافة القشطة والزبد للسكر البني ونقلب المزيج جيدًا. يتم إضافة السميد والزيت وجوز الهند والقشطة والبيكنج بودر والسكر والزعفران وتقلب جميع المكونات مع بعضها البعض ويفضل استخدام الخلاط الكهربائي حتى تصبح العجينة متماسكة. نحضر صينية فرن مدهونة بالزبد ونضع السميد بها ثم يصب صلصة التوفي بشكل جمالي على البسبوسة. نضع الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج البسبوسة. تجمل البسبوسة بخيوط من الزعفران وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

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مكونات الوصفة:طريقة تحضير البسبوسة