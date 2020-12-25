بسكويت بثلاث مكونات فقط أسرع وصفة وأبسط مكونات لبسكويت بيومي فؤاد

تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل بسكويت بثلاث مكونات فقط نظراً لانشغالهم مما يدفعهم لعمل هذا النوع لسرعة تحضيره ومذاقه الطيب ومكوناته الموفرة، فطبيعة الحياة المليئة بالمهام فرضت علينا ضرورة عمل وصفات سريعة وسهلة لا تأخذ الكثير من الوقت والجهد، وأيضاً اقتصادية، واليوم سوف نوضح لكم طريقة إعداده خلال مقالنا هذا. بسكويت بثلاث مكونات فقط بسكويت بثلاث مكونات فقط المكونات: كوبان من الدقيق المنخول.

كمية مناسبة من الزبدة.

سكر على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نضع الزبدة في الخلاط الكهربائي ويتم خفقها بشكل جيد.

نضيف إلى الزبدة السكر المطحون ويتم خفقهم مرة أخرى.

يتم إضافة الدقيق المنخول بعد ذلك ونخلطهم مرة أخرى حتى يُصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نقطع البسكويت إلى قطع صغيرة الحجم أو على حسب الرغبة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن.

نضع ورق الزبدة في صينية ثم نرص البسكويت ونضعها في الفرن.

نترك البسكويت في الفرن ويترك حتى ينضج.

نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت حتى يبرد.

نُقدم البسكويت بألف هنا. بسكويت بثلاث مكونات فقط مثل المحلات بسكويت بثلاث مكونات فقط مثل المحلات المكونات: كوب واحد من الطحين المنخول.

القليل من الزبدة.

سكر على حسب الرغبة ناعم. طريقة الإعداد: نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من الطحين المنخول، والزبدة، والسكر ويتم مزجهم حتى يُصبح لدينا عجينة طرية.

نفرد في صينية ورق زبدة ثم نقطع العجينة على حسب الرغبة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بها صينية البسكويت ويترك حتى ينضج.

نخرج الصينية من الفرن ويترك حتى يبرد ثم يُقدم بألف هنا. بسكويت بيومي فؤاد بسكويت بيومي فؤاد لعل السؤال الأبرز الآن لماذا سُمي بهذا الاسم؟ لأن الوصفة انتشرت بشكل كبير أكثر من السينابون في جميع مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت العديد من السيدات بتنفيذها وتصوير الوصفة، وذلك كمزحة، كناية عن تحقيق هذه الوصفة الانتشار الواسع فأصبح لامنزل يخلو منها وفي وقت قصير. X إقرأ أيضاً: البسبوسة العراقية الرهيبة بالسميد على أصولها بكل أسرار المطبخ العراقي

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