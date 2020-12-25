10 نصايح من دكاترة الجلدية ممكن انها تساعدك على تضييق المسام الواسعة

من الاسباب الرئيسية للمسام الواسعة هي انسداد المسام, الوراثة, العمر, اضرار اشعة الشمس ، ولكن ده مش معناه انك متقدريش تقلليها ، ممكن جدا انك تقللي المشكلة دي لو اخترتي العلاج المناسب وعملتي بعض الاجراءات الاساسية لتنضيف البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح لتضييق المسام الواسعة من دكاترة الجلدية.

نصايح لتضييق المسام الواسعة:

1- استخدمي بس منتجات التنضيف اللي بتتكيف مع درجة الحموضة الطبيعية للحاجز الواقي للبشرة:

كلنا يمكن بنبقى عايزين نجرب منظفات البشرة المختلفة ، ولكن في بعض الاحيان بننسى اننا نتأكد من توازن رقم الاس الهيدروجيني ، ودكاترة الجلدية بيقولوا ان الموضوع ده مهم جدا ، وبينصحوا انك تعتمدي على منتجات العناية بالبشرة اللي بيكون الرقم الهيدروجيني فيها ما بين 4.7 و 5.75 ، لان المنظف الغلط يضر البشرة ويخليها اكتر حساسية ، بالاضافة لمشكلة المسام الواسعة ، بيأدي كمان لامراض جلدية مختلفة زي التهاب الجلد والوردية.

2- متستخدميش كريم النهار على انف دهنية:

دكاترة الجلدية بينصحوا انك متحطيش كريم على الانف لو كان دهني او لو عندك رؤوس سودا ، لان ده ممكن يأدي لتوسيع المسام ، ولما تستخدمي واقي الشمس اختاري الانواع الخالية من الزيوت.

3- استخدمي حمض الجليكوليك لتنضيف المسام وتقليلها:

لو عندك مسام واسعة ، دكاترة الجلدية بيقترحوا استخدام حمض الجليكوليك ، وممكن استخدامه كمان مع البشرة الجافة ، استخدام المكونات اللي بتحتوي على المكون ده ممكن انها تساعد بشرتك على تقليل حجم المسام الواسعة عن طريق ازالة الجلد الميت والزيوت المتراكمة جوه المسام.

4- اغسلي وشك مرتين في اليوم بمية دافية:

عادة المسام المسدودة والبشرة الدهنية بتخلي المسام شكلها يبان اكبر ، عشان كده بننصحك غسل بشرتك مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة قبل النوم لفتح المسام المسدودة ، ولكن متنسيش ان المية متكونش سخنة اوي لانها ممكن تهيج بشرتك اكتر ، ولما الجلد هيهيج هيخلي المسام اكبر ، عشان كده اعتمدي على المية الدافية في غسل البشرة.

5- استخدمي واقي من الشمس خالي من الزيوت:

– واقي الشمس ممكن انه يسد المسام ، للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب استخدمي واقي شمس خالي من الزيوت ، ويكون قوامه خفيف ، وبيحتوي في مكوناته على الزنك.

– من الافضل تجنب واقي الشمس المضاد للمية لان بشرتك مش هتكون قادرة تتنفس وده هيسد المسام اكتر.

– بالنسبة للبشرة الجافة ، استخدمي واقي من الشمس مع مرطب خفيف وميكونش زيتي.

6- خلي في شنطتك مناديل امتصاص الدهون اثناء النهار:

البشرة الدهنية بتعاني من اتساع المسام اكتر من البشرة الجافة ، عشان كده الافضل تخلي في شنطتك دايما مناديل امتصاص الدهون ، وهتكون مفيدة كمان لاصحاب البشرة المختلطة اللي بيكون فيها منطقة الخدين جافة لكن الانف دهني ، اتخلصي من الدهون الزيادة على البشرة بالضغط عليها بالراحة بالمنديل ، لكن متفكريش بشرتك بيه.

7- اتجنبي مستحضرات التجميل الغنية بالسوائل للبشرة الدهنية والمختلطة:

مستحضرات التجميل السائلة ، بما فيهم كريم الاساس ، ممكن تتسبب في توسيع المسام اكتر وتزود من المشكلة ، عشان كده انتي لازم تعرفي نوع بشرتك ، حتى لو منطقة الخدين عندك جافة ده مش معناه انك محتاجة لغسول ترطيب اضافي لوشك كله ، ودكاترة الجلدية بينصحوا باستخدام مرطب خفيف للاشخاص اللي بيعانوا من المسام الواسعة.

8- قللي من منتجات الالبان:

دكاترة الجلدية بينصحوا بشرب 200 مل من اللبن بس يوميا او شرب بدائل زي حليب اللوز او جوز الهند لانها افضل لبشرتك ، لان حليب الابقار بيكون فيها هرمونات نمو وشربها كتير ممكن يأدي لتوسيع المسام.

9- حطي لوشن اكسيد الزنك على المناطق اللي فيها مسام واسعة:

اكسيد الزنك هو عنصر نشط في كتير من كريمات التهابات الحفاضات وواقيات الشمس المعدنية ، وممكن استخدامه لانواع مختلفة من البشرة وبيوفر تأثير وقائل للجلد ، ودكاترة الجلدية بيقترحوا وضع طبقة رقيقة من كريم او لوشن اكسيد الزنك على المناطق اللي فيها مسام واسعة من وقت للتاني.

10- اختاري طريقة التقشير المناسبة لنوع بشرتك:

خليكي حذرة مع التقشير ، لازم الاول تحددي نوع بشرتك.

– بالنسبة للاشخاص اصحاب البشرة الجافة والحساسة والمعرضة لحب الشباب ، الافضل استخدام مقشر كيميائي معتدل لان التقشير الميكانيكي القوي ممكن يسبب تهيج الجلد.

– بالنسبة للاشخاص اصحاب البشرة الدهنية السميكة ، ممكن يستخدموا علاجات وتقشير كيميائي اقوى ، ولكن من الافضل تجنب ده لو كانت لون بشرتك داكنة او لاحظتي وجود بقع غانقة على البشرة بعد التقشير.

ازاي تتخلصي من المسام الواسعة حسب عمرك