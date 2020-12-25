طريقة كيك زبادي بالسينابون كيكة جديدة بحشو البسكويت والقرفة كيك هش شهي

طريقة كيك زبادي محشو سينابون اللذيذ والقرفة، تلك الكيك من أسهل أنواع الكيك والحلويات وانجحها فهي مزيج من مكونات الكيك بالزبادي وكيك السينابون بخليط من السكر والقرفة والزبدة وتغطيه بصوص السينابون الشهي، وصنف حلويات شهير جدا في محلات والمطاعم بطعم مميز وخاص لكيك هش ومتماسك ومسامه مشبعة بالصوص الشهي، فتعرفي معنا على طريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابون بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيك زبادي بصوص السينابون نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق أبيض. عدد 4 حبات بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب من الزبادي حجم كبير. بنفس معيار الزبادي نقيس كوب سكر. كوب زيت نباتي. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. مكونات كيك زبادي بصوص السينابون لعمل السينابون الحشو نحتاج إلى 7 بسكويت سادة مكسر باليد. ملعقة كبيرة قرفة مطحونة ناعمة. ملعقة كبيرة نسكافية أو قهوة سريعة الذوبان. عدد 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية. عدد 3 ملاعق كبيرة سكر بني أو سكر أبيض. يخلط مكونات حشو السينابون مع بعضها تترك جانباً. لعمل صوص نزين كيك زبادي احضري عدد 4 حبات من جبن كيري. باكو من دريم ويب سريع الخفق. طريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابون يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية وتدهن صينية بالسمن لحين تحضير الكيك.

يتم نخل الدقيق أولا مع البيكنج بودر والملح وتترك مكونات الجافة جانبا، ثم في وعاء تحضير مكونات سائلة يخفق البيض مع الفانيليا والسكر، ويضاف عليه الزيت والزبادي وتقليب لخلطهم معا، ويضاف مكونات جافة على خليط الزبادي.

ثم نضيف نصف خليط الكيك في الصينية وعليها يوضع حشو السينابون المحضر جانبا، ثم يضاف عليه باقي خليط الكيك المزيج كله.

بعد أن يسخن الفرن تدخل الكيك بالفرن ويترك حتى ينضج، وتترك الكيك خارجا حتى تبرد تماما.

ثم يتم مزج مكونات صوص السينابون للتزيين ويصب على وجه الكيك ويقطع إلى قطع ويتناول مع الشاي والحليب. مكونات عمل كيك زبادي عادية سهلة نحتاج إلى 2 كوب دقيق أبيض منخول. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. رشة صغيرة ملح. كوب سكر أبيض. عدد 3 بيضة بحرارة الغرفة. ثلث كوب زيت نباتي. كوب كبير زبادي. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. بشر قشر ليمون حوالي 2 ملعقة صغيرة. X إقرأ أيضاً: طريقة ناجحة لتخزين البطاطس لمدة طويلة بملعقة واحدة تحافظي عليها طازجة للتحمير والقرمشة لعمل صوص نزين كيك زباديطريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابونمكونات عمل كيك زبادي عادية سهلة

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