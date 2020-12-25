بسبوسة السينابون.. أحدث وصفة لعمل البسبوسة وجددي مطبخك

بسبوسة السينابون ! يبدو الأمر غريباً، إلا أنها أحدث طُرق إعداد البسبوسة الشرقية التي تجمع بين المطبخ الشرقي التقليدي وبين المطبخ الغربي الكلاسيكي، وعلى الرغم من غرابة المزيج إلا أن الوصفة متميزة ونالت استحسان عُشاق الحلويات، فالسينابون يُعتبر من أشهى أنواع الحلويات أو الفطائر التي يتناولها الأشخاص بكثرة سواء كانوا صغاراً أو كباراً ويقبلون عليها نظراً لطيب مذاقها، والسبب هو طعم القرفة القوي.

بسبوسة السينابون

تُعتبر البسبوسة أو الهريسة من أشهى الوصفات والحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الكثير من الصغار نظراً لمذاقها الشهي، لذا إليكم طريقة جديدة ومميزة لإعدادها:

المكونات:

كمية مناسبة من السميد للخشن.

كوب واحد من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة واحدة من القشطة.

كوب واحد من الحليب البودرة.

ثلث كوب من الزيت.

القليل من الماء.

كمية مناسبة من الجبن الكيري.

علبة من الحليب المكثف.

قرفة.

نضع في وعاء كلاً من السميد، والسكر، والبيكنج بودر ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق كلاً من الزيت، والماء، والقشدة ويتم مزجهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

ندهن الصينية بالقليل من الزيت ونسكب بها الخليط السابق.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها القطر.

نضع في الخلاط الكهربائي ونضيف الجبن الكيري، والحليب المكثف ونخلطهم بشكل جيد حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

نسكب مزيج الحليب المكثف على البسبوسة ونضيف إليه القرفة وندخله في الفرن لمدة معينة.

نخرج الصينية وتُقدم بألف هنا.

طريقة عمل بسبوسة السينابون

ويعد مزيج البسبوسة بالقرفة من أغرب الوصفات إلا أنه ذو مذاق مميز، ويمكن إضافة صوص السينابون أو صوص لفائف القرفة للبسبوسة عند التقديم للحصول على وصفة جديدة ومميزة.