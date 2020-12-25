طريقة دجاج مشوي بصوص الباربكيو ألذ وأشهى غداء لن تستغنى عن تلك التتبيلة

طريقة دجاج مشوي بصوص الباربكيو، الدجاج من الأكلات التي لا يختلف عليها أحد في محبتها والرغبة في تناولها باستمرار ويعشقها كل من أفراد الأسرة فقليل من الذين لا يرغبون في تناول الدجاج، سواء كبار أو صغار وربة المنزل من الأسهل لها أن تعد الدجاج ولكن ما تحتاجه هو عمل وجبات الدجاج بطرق مختلفة وتطلب التجديد بها لتعزيز تناول الطعام خاصة لأولادها، لذلك جئنا لكم اليوم بطريقة جديدة للدجاج المشوي بصوص شهي يفضله الأطفال بالباربكيو، وتتميز بأنها وجبة سهلة وسريعة التحضير وتعتبر هذه الطبخة من الوصفات العالمية الشهية، وتقدم في المطاعم عادة مع سلطة الخضار والأرز بنكهات مختلفة وسلطة الافوكادو. مقادير دجاج مشوي بصوص الباربكيو كوب صويا صوص. نصف كوب من وارشيسترشاير صوص. كوب زيت زيتون. ملعقة كبيرة فلفل أسود. 2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة. ملعقة كبيرة ملح. ربع كوب عصير ليمون. ربع ملعقة صغيرة شطة ناعمة. نصف كوب خل. نصف كوب سكر بني. 2 ملعقة كبيرة مستردة صوص. عدد 6 قطع من صدور دجاج أو أفخاذ دجاج على حسب الرغبة. ربع كيلو صلصة طماطم معصورة. نصف لتر من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة بصل بودرة. عود كبير من البصل الأخضر المقطع. تخلط كل مقادير الصوص ووضعها في الثلاجة لحين استعمالها. طريقة تحضير دجاج مشوي بالفرن بصوص الباربكيو الحار بعد خلط كل المكونات والتوابل السابقة في الخلاط وتركها جانبا فيما عدا الدجاج.

ثم يوضع الدجاج بوعاء كبير ويصب عليه خليط صوص الباربكيو حتى يغطى كل كمية الدجاج وتتشربه.

ثم يغطى الوعاء الذي به الدجاج ويدخل الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يتشرب الصوص كاملا.

ثم سخني الفرن أو الشواية بالفحم، وبعد أن اسخن أخرجي الدجاج من الثلاجة وضعي قطع الدجاج على الشواية.

وقلبي المكونات على كل الجهات حتى تنضج كاملة من كل الجوانب وتأخذ لون أحمر رائع.

عندما تلاحظي أن قطع الدجاج تقشر تكون قد نضجت تماما ارفعيها من على الشواية وتقدم ساخنة مع صوص الطحينة.

أو يمكن تقديمها مع السلطة والعصائر ويمكن عمل بجوارها الأرز الأبيض. X إقرأ أيضاً: سر أصابع بلح الشام الذهبية المقرمشة من برة وطرية من جوة بكل سهولة في النشا مقادير دجاج مشوي بصوص الباربكيوطريقة تحضير دجاج مشوي بالفرن بصوص الباربكيو الحار

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