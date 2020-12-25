وصفات وفوائد الزبادي والعسل للوجه والبشرة

يدخل العسل والزبادي في العديد من مكونات الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر، وهذا لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات والعناصر والمعادن المفيدة للشعر والبشرة، كما يحتوي الزبادي على مضادات للبكتيريا والجراثيم، وكذلك يمد الجسم بالأملاح الضرورية التي يحتاجها الجلد، فعد خلط العسل والزبادي بشكل متوازن سوف يمنح البشرة العناية اللازمة بدون أضرار، هذا لأن اللبن الموجود بالزبادي يحتوي على الحمض الذي من الممكن أن يسبب جفاف البشرة، فيعمل المزيج الثاني وهو بينما العسل على ترطيبها ونضارتها، كما تعتبر وصفات العسل والزبادي من أفضل الوصفات الطبيعية المناسبة لجميع أنواع البشرة بدون آثار جانبية أو حساسية، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني للتعرف فوائد خليط العسل والزبادي للبشرة. فوائد العسل للبشرة يساعد العسل على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف. يعالج الحروق الخفيفة التي تحدث بسبب التعرض للأشعة الشمس. يقوم بتنظيف مسام البشرة من الأوساخ والبكتيريا. يساعد أيضا في إزالة آثار الندوب والحبوب والبقع الداكنة مما يعجل البشرة نضرة بمظهر حيوي وناعم ويقوم بتفتيح وتبييض البشرة. يقلل من إفراز الدهون. فوائد الزبادي للبشرة يعمل الزبادي على تغذية البشرة وتجديد خلايا الجلد، حيث يحتوي على فيتامين B2. يعتبر مقشر طبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة حيث يحتوي على خميرة الطبيعية. يمنح البشرة مظهر شبابي ويجعلها أكثر قوة وحيوية ونضارة، ويزيد من ترطيب البشرة حيث يحتوي على أحماض طبيعية مثل حمض اللبنيك. يعمل كمطهر طبيعي للبشرة ويساعد في القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب ظهور حب الشباب، كما يعمل على شد الجلد، مما يقلل ظهور التجاعيد المبكرة. يحتوي على خصائص حمضية، من شأنها معالجة البثور والحبوب والبقع الداكنة. يساعد في إزالة الهالات السوداء التي تظهر تحت العين، كذلك يزيل أي تصبغات جلدية، حيث يحتوي على عنصر الزنك بنسبة كبيرة، حيث يتميز الزنك الذي بخصائص تعمل على إزالة البقع من الجلد. يمنح البشرة الشعور بالحيوية والانتعاش. يساعد في تفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة، حيث يحتوي على فيتامين B12 , B5. وصفات الزبادي والعسل للعناية بالبشرة ماسك الزبادي العسل للعناية بالبشرة يساعد هذا الماسك على تغذية ومنح البشرة النضارة والحيوية. طريقة التحضير يتم خلط 3 ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل الابيض حتى يتكون لنا خليط متجانس. يتم توزيع الخليط على الوجه مع التدليك برفق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة. يتم غسل الوجه بالماء الدافئ. يتم تكرار الماسك بمعدل مرة واحدة في الأسبوع. ماسك العسل والزبادي والشوفان للعناية بالبشرة يساعد هذا الماسك على تقشير خلايا الجلد الميتة وإزالة الرؤوس السوداء وتفتيح وتوحيد لون الوجه. طريقة التحضير يتم خلط كوب صغير من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة كبيرة من العسل بشكل متجانس. يوزع الخليط على البشرة، يترك لمدة 30 دقيقة أو حتي يجف ثم يتم فرك الماسك. يتم غسل البشرة بالماء الدافئ. يتم تكرار الماسك بمعدل مرتين في الأسبوع لنتائج سريعة وملحوظة. ماسك العسل والزبادي وماء الورد للعناية بالبشرة يساعد هذا الماسك على تنظيف البشرة من الدهون والأوساخ. طريقة التحضير خلط كوب من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وملعقة من العسل الابيض بشكل متجانس. ثم يوضع الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة على الأقل. وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء البارد، مع تكرار الماسك مرة واحدة كل يوم. ماسك العسل والزبادي والكركم للعناية بالبشرة يساعد هذا الماسك على توحيد لون الوجه وإزالة التصبغات الجلدية، كما يقوم الكركم بتقليل تجاعيد البشرة حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، أما الزبادي والعسل فهما كمطهر ومنظف للبشرة، ويساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها. طريقة التحضير يتم خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل وكوب زبادي وملعقة صغيرة من الكركم. عندما يتكون لنا خليط متجانس، يوضع الخليط على الوجه مع التدليك برفق باستخدام أطراف الأصابع، ويترك لمدة 25 دقيقة. يغسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الماسك مرتين في الأسبوع. X إقرأ أيضاً: وصفات طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود وأهم النصائح للحصول عليها بسرعة

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