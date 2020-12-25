طريقة عمل مخلل الباذنجان بتتبيلة الثوم والفلفل على طريقة أشهر المحلات الشعبية في مصر

يعتبر مخلل الباذنجان أحد أهم أنواع المقبلات المصرية المشهورة في جميع محلات المأكولات الشعبية، فهي من المأكولات الشعبية ذات الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية للغاية، ولكن هناك عدد كبير من الأفراد الذين يرغبون في تحضير تلك الأكلة ذات الأهمية الكبرى لمعظم أفراد الشعب داخل المنزل، لضمان نظافة التحضير والمكونات المستخدمة، ولذلك نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير مخلل الباذنجان بالوصفة الأصلية، حيث أن هناك عدد من البلدان الأخرى التي تقوم بتحضيره محشو بالمكسرات أو بطرق مختلفة عن تلك الوصفة العريقة.

طريقة عمل مخلل الباذنجان في المنزل

نحتاج في تلك الوصفة إلى كيلو من الباذنجان الصغير أسود اللون، وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من الملح، أما عن الحشوة فإنها تتكون من رأس مهروس من الثوم، وملعقة كبيرة من الكمون، وأربعة حبات من الفلفل الحار، وكوب من الكزبرة الخضراء المفرومة، وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وملعقة صغيرة من الشطة، وربع كوب من الخل، وربع كوب من زيت الزيتون، يتم تقليب مكونات الحشوة جيداً إلى أن تمتزج تماماً، نقوم بصنع شق طولي في حبات الباذنجان وتسلق في ماء مغلي مع الملح والخل، وبعد السواء نقوم بحشوها بالحشوة ووضعها في علبة تخزين في الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم.

القيمة الغذائية لمخلل الباذنجان

يحتوي مخلل الباذنجان على قيمة غذائية عالية للغاية، فهو مفيد جداً لصحة الجسم وليس كبقية المخللات الأخرى، فكل مائة جرام منه تحتوي على 86.5 جرام من الماء، و49 سعر حراري فقط، و0.9 جرام من البروتين، و0.7 جرام من الدهون، و9.7 جرام من الكربوهيدرات، و2.5 جرام من الألياف الغذائية المفيدة للجسم، و4.8 جرام من السكريات، و25 ميللي من الكالسيوم، و0.77 ميللي من الحديد، و6 ميللي من المغنسيوم، و9 ميللي من الفسفور، و12 ميللي من البوتاسيوم، و1674 ميللي من الصوديوم، و0.23 ميللي من الزنك، كما أنه يحتوي على نسبة من فيتامين ب6 وفيتامين كـ ومجموعة من الأحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة، ولا يحتوي أبداً على الكوليسترول المضر لصحة الجسم، لذا فهو صحي للجسم ولا يضره.