الكفتة السوري أو الشامي المشوية في الفرن ولا الطعم ولا احلي

اليوم نتعرف علي طريقة الكفتة السوري اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، تعددت طرق عمل الكفتة الشهية سواء كفتة مشوية أو كفتة مقلية او على الفحم وغيرها، وكذلك تتنوع طرق تجهيز الكفتة من بلد لآخري، حيث تضع كل بلد أضافتها المميز من حيث التوابل والبهارات التي تكسبها طعم مميز لها، ومن هذا المنطلق نقدم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل الكفتة السوري بكل تفاصلها فتابعونا.

طريقة عمل الكفتة السوري

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفرومناعما.

فلفل أخضر مقطع حلقات صغيرة.

ثلاث حبات الطماطم المقطعة حلقات صغيرة الحجم.

2 بصل مفروم ناعم

جزمة من البقدونس المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

طريقة تحضير عمل الكفتة السوري

اولا جهزي إناء في واسع ويضع به كمية اللحم ثم يضاف عليه البصل وكمية البقدونس ثم تقلب جبدا لدقيقة.

ثم ضيفي عليها جميع البهارات السابق ذكرها ثم قومي بخلطيهم جيداً حتي الحصول على عجينة متجانسة.

ثم ابدئي بتشكل الكفتة أصابع أو كورات متوسطة الحجم، ثم اشعلي التوابل وابدئي برص حلقات الطماطم مع الفلفل الرومي المقطع لحلقات.

ثم بعد ذلك قومي برص الكفتة بجانب الطماطم والفلفل، تابعيها حتي تدخل الكفتة في الشواء ثم اقلبيها على الوجه الآخري حتي تنضج وقدميها مع طبق الطحين وبألف هنا وشفاء.

كما يمكن تجهيز الكفتة الشامي على الفحم عليكي اتباع نفس ذات التتبيلوبألف هنا.

، ولكن احرصي على تصبيع الكفتة في اسياخ حديدية او خشبية، ثم اشعلي شواية الفحم وقومي برص قطع الطماطم والفلفل ثم اسياخ الكفتة وقومي بمتابعتها حتي تدخل في النضج ثم تقلب على الوجه الثاني ثم تقدم مع القليل من السلطة والفلفل من الجرجير الطازج وبألف هنا.