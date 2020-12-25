أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد شعر الصغار والكبار بمكون واحد سهل التحضير

أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد شعر الصغار والكبار حيث أنه من المعروف أنه من الخطر الشديد أن يتم استخدام أية مكونات كيميائية من التي قد يستخدمها الكبار في فرد شعورهم على الأطفال الصغار، وذلك لأن فروة الطفلة الصغيرة تختلف كثيرا عن النساء فقد تتأثر من أقل الأشياء مما قد يسبب أضرار عديدة على فروة الرأس قد تتسبب في مشاكل إضافية تتطلب العلاج في بعض الأوقات بحسب تجربة العديد من النساء مع أطفالهن، ولذلك ننصح دائما بالوصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها على الشعر والتي تتكون من مواد بسيطة على الشعر، حيث أنه على أسوأ الظروف فهي إن لم تنفع الشعر فمن المؤكد أنها لن تضره على الإطلاق وهي تعتبر بمثابة كيراتين طبيعي مثالي سواء لشعرك أو لشعر طفلتك.

مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي

المكون الأول لدى الوصفة هو الزبادي حيث نقوم بإضافة علبة زبادي مع ملعقتين من الخميرة العادية وهي المكون الثاني،ويفضل إذابة الخميرة ببعض الماء البسيط للغاية حتى تتفاعل مع باقي المكونات جيدا، وثالثا يتم إضافة ملعقتين من زيت جونسون للأطفال، وفي حالة توافر جل الصبار الطبيعي يمكن إضافة مقدار ملعقتين منه على الخليط، ويتم مزج جميع المكونات وتقليبها حتى تتجانس تماما وتعطي قوام كريمي متجانس.

طريقة تطبيق الكيراتين الطبيعي على الشعر

قبل البدء في تطبيق أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد شعرك أو شعر بنتك يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو ويجفف قليلا ولكن ليس تجفيف تام فيترك رطب بعض الشئ، ويمشط الشعر جيدا لضمان أن يكون غير معقد على الإطلاق مما يسهل فرد الوصفة عليه، ثم يقسم الشعر إلى خصلات متعددة ويتم البدء في تطبيق الخليط عليه خصلة تلو الأخرى بدءا من الجذور إلى الأطراف مع عمل تمشيط للشعر مع كل كمية على خصل الشعر، وبعد تطبيق الخليط بالكامل على الشعر، ثم يتم ارتداء الكيس البلاستيكي على الشعر لمدة ساعة إلى ساعتين حسب حاجة الشعر لذلك، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو مرة أخرى والإستمتاع بالنتيجة الرائعة التي أحدثتها الوصفة.