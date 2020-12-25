كيكة سينابون بمذاق عالمي بصوص الشيكولاته بملكة الحلويات في 10 دقائق

طريقة عمل كيك سينابون بالشوكولاته اللذيذة حديث الكثيرين ويكثر البحث عنها خلال تلك الفترة، حيث أنها من حلويات التي اشتهرت مؤخرا والسينابون عادة ما يتم صنعه بالعجن وفترة تخمير ولكنك اليوم تستطيعي أن تصنعي سينابون بمزيج الكيك العادي المعتاد، والمفاجأة أنه سوف يعطيك نفس طعم ونكهة السينابون الأصلي ولكن بخطوات ومكونات بسيطة لن يحتاج إعدادها سوى 10 دقائق فقط، فإذا تعتبر كيك طوارئ فهي مناسبة للحفلات والمناسبات وتقدم في العزومات والضيوف المفاجأة ستنبهري بها بالطعم الخرافي الذي لا يقاوم، وننصحك سيدتي أن تعدي تلك الكيك اللذيذ فبجانب طعمها الرائع والقرفة التي تكون في الحشو لها فوائد متعددة ومذاق سيحبه للجميع ونضيف لها الشوكلاته لتعزز الطعم ويتناولها أطفالك تنال اعجابهم، فتلك الوصفة لها نفس شكل حلى السينابون الأصلي المحشو سكر كاكاو وقرفة وتعطيها بصوص شوكولاته رائع لا مثيل له قدميه لضيوفك واستمتعي بمدحهم على حلى المحلات الذي تعديه بنفسك في منزلك بخطوات بسيطة وسهلة، فهنيئا لك تلك طريقة جديدة لكيك سينابون بالشوكولاته. مقادير كيك سينابون الأصلية بالشوكولاته لعمل الكيك 2 كوب طحين ناعم. كوب و نصف حليب كامل الدسم. 3 حبة بيض خارج الثلاجة. 100 جرام زبدة طرية. كوب سكر أبيض. كوب ماء مغلي. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. كوب سكر بني للحشو. مع 50 جرام زبدة. مع كوب مكسرات مجروش. ملعقة كبيرة قرفة ناعمة. مقادير كيك سينابون الأصلية بالشوكولاته صوص سينابون طبقة خارجية 200 جرام جبن كريمي بدون ملح. كوب حليب محلى مكثف. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة وخطوات عمل كيك سينابون شوكولاته يخفق في وعاء كمية زبدة الكيك حتى تنعم تماما، ثم يضاف البيض على الزبدة المخفوقة ولكن واحدة تلو الأخرى على دفعات مع خفق مستمر بعد إضافة كل بيضة.

ثم يضاف على البيض السكر والفانيليا والحليب والطحين ثم اخفقي المكونات بالمضرب اليدوي.

بعد الخفق ضيفي الماء الساخن مع الاستمرار في تقليب من أسفل لأعلى حتى يتجانس كل مكونات مع بعضها تماما وتترك جانبا.

ثم يضاف على البيض السكر والفانيليا والحليب والطحين ثم اخفقي المكونات بالمضرب اليدوي. بعد الخفق ضيفي الماء الساخن مع الاستمرار في تقليب من أسفل لأعلى حتى يتجانس كل مكونات مع بعضها تماما وتترك جانبا. يتم صنع حشو السينابون بالقرفة، بفرك الزبدة الطرية بأصابع اليد ويضاف عليه السكر والمكسرات والقرفة ويقلب المزيج حتى تتجانس، واحضري قالب كيك مدهون زبدة ومرشوش عليها دقيق.

ثم يسكب نصف مزيج بقالب الكيك ويوزع فوق المزيج حشو كيك السينابون بالقرفة وعليه نصف آخر من مزيج الكيكة.

تجهيز فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 مئوية ويحضر الصوص التزين على وجه كيك.

ثم يدخل الكيك في الفرن الساخن حتى ينضج يأخذ الكيك حوالي 30 دقيقة حتى ينضج، ويخرج لكي يبرد تماما.

في تلك الأثناء يخفق مكونات الصوص بالمضرب الكهربائي أو اليدوي، بعد أن تبرد الكيكة، يسكب فوقها صوص شوكولاته وتقدم ساخنة أو باردة. طريقة وخطوات عمل كيك سينابون شوكولاته

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