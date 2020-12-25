بسبوسة الحلبة على أصولها من المطبخ الفلسطيني القزحة واليانسونية

بسبوسة الحلبة هي أحد أشهر وصفات الحلوى الشرقية من المطبخ الفلسطيني، ويًطلق عليها أيضاً هريسة الحلبة، وتتعدد طرق عملها ويختلف مذاقها وفقاً للمكونات، فهناك القزحة والتي يوضع بها حبة البركة، أو اليانسونية التي يضاف إليها اليانسون والشمر، ويبحث الكثير عن طريقة عمل هريسة الحلبة حيث يوجد أكثر من طريقة لإعدادها، واليوم سوف نعرض لكم طريقتها الأصلية. بسبوسة الحلبة القزحة بسبوسة الحلبة القزحة المكونات: كوب واحد من الدقيق المنخول.

كوبان من السميد.

القليل من السمن.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

كمية مناسبة من الحلبة حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الطحينة.

قطر.

مكسرات.

حبة البركة طريقة التحضير نضع في وعاء عميق كلاً من الدقيق المنخول، والسميد، والخميرة، والسكر ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق السمن ونقلبهم مرة أخرى.

يتم نضع الحلبة في كمية مناسبة من الماء المغلي ثم نضيفها إلى العجين السابق ونخلطهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

ندهن الصينية بالطحينة ونسكب العجين السابق.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك يتم إضافة القطر والمكسرات على وجه البسبوسة وتُقدم بألف هنا. بسبوسة الحلبة اليانسونية بسبوسة الحلبة اليانسونية المكونات: كوبان من الطحين المنخول.

ثلاث أكواب من السميد.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

كمية مناسبة من الحلبة.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من القطر.

مكسرات على حسب الرغبة.

ملعقة من اليانسون والشمر. طريقة التحضير: نسكب في إناء عميق الطحين، والخميرة، والسكر ويتم خلطهم جيداً.

نضيف إلى المزيج السابق الزبدة ونقلبهم بشكل جيد.

ننقع الحلبة في ماء مغلي ثم نضيفها على الخليط السابق ونعجن حتى تتجانس وتمتزج المكونات مع بعضها.

نسكب المزيج في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة ونضعها في الفرن وتترك حتى تنضج.

نخرج صينية بسبوسة الحلبة من الفرن ونضيف إليها القطر وتُقدم بألف هنا. X إقرأ أيضاً: البسبوسة المطبوخة على طريقة أشهر مصانع الحلويات الشرقية ومحلات الحلواني

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