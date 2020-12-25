ضعيها مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة و لن يتساقط بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع

ضعيها مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة تعتبر مشكلة تساقط الشعر والصلع من أشهر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، وتختلف أسباب تساقط الشعر من شخص إلى آخر، فربما يكون بسبب عوامل وراثية أو أسباب نفسية أو مرضية، ويعتبر العلاج بالطرق الطبيعية هو الحل الأمثل للتخلص من الفراغات وإنبات الشعر بشكل آمن وسريع. زيت الثوم مع الشامبو لنمو الشعر بغزارة زيت الثوم مع الشامبو لنمو الشعر بغزارة المكونات:- 6 فصوص من الثوم.

نصف كوب من زيت الزيتون. خطوات الحضير:- خطوات الحضير:- في البداية نقوم بتقشير فصوص الثوم ونفرمها فرمًا ناعمًا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه زيت الزيتون ونضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الزيت دافئاً.

ثم نطفئ النار ونضيف الثوم المفروم إلى زيت الزيتون ونقلب جيدًا.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ثم نصفي هذا الخليط لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه ونضع الزيت في علبة من الزجاج ونحفظ العلبة في مكان بارد ومظلم لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

بعد مرور المدة المحددة نقوم بإضافة خليط إلى الشامبو ونبدأ في استخدامه في غسل الشعر، وسوف نلاحظ الفرق خلال فترة قصيرة من الاستخدام. زيت السمسم لإنبات فراغات الشعر:- زيت السمسم لإنبات فراغات الشعر:- المكونات:- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم. طريقة التحضير:- طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون وزيت السمسم ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نضع الوعاء على النار لمدة دقيقتين فقط.

نرفع الوعاء من على النار ونضع الخليط في علبة ونضع العلبة في مكان مظلم لمدة 10 أيام.

ثم نضيف هذا الخليط إلى علبة الشامبو ونخلطهم جيدًا ونستخدم الشامبو مرتين في الأسبوع مع تدليك فروة الرأس أثناء غسل الشعر.

سوف نلاحظ نتيجة فعالة بعد مرور أسبوعين من استخدام هذا الشامبو. X إقرأ أيضاً: قامت بوضعه علي الرأس وبعد اسبوع انبات الشعر وملأ الفراغات والقضاء على الصلع بسرعه رهيبة كالباروكه

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