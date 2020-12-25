فوائد اليوسفي العديدة من خبراء التغذية

فوائد اليوسفي العديدة، نحتاج في الفترة التالية للاهتمام بصحتها وتناول الأطعمة الغذائية المفيدة للجسم وصحته، وتعمل على زيادة مناعة الجسم ومقاومته ضد الأمراض، لذلك يجب أن نبحث عن الأطعمة الغنية بعناصر غذائية تفيد في تقوية مناعة الجسم مثل اليوسفي والبرتقال فهي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والعديد من العناصر الأخرى التي تفيد الجسم والحفاظ على صحته.

فوائد اليوسفي الصحية

قامت الدكتورة تامارا برونتسيفا وهي اختصاصية التغذية الروسية، بتوضيح أن تناول ما يقرب من أربع حبات يوسفي باليوم الواحد بشكل يومي فهو يساعد الجسم من حيث طرد سموم الجسم ويساعد في التحسين من الحالة المزاجية، وهو المعدل المتوسط لحبات اليوسفي المسموح بها في اليوم الواحد لا أكثر من ذلك، ولكن لا يفضل لمن يعانون من الحساسية، وأكدت أن تناول اليوسفي في رأس السنة هو تقليد مفيد وجيد.

أهمية اليوسفي للجسم

تتفق الدكتورة يلينا تيخوميروفا مع الدكتورة تامارا برونتسيفا، موضحةً أن الجسم في فصل الشتاء يحتاج لكثير من العناصر الغذائية حتى يحافظ الجسم على مناعته ويكون قادرًا على مواجهة الأمراض والعدوى، لذلك يقوم اليوسفي بتوفير فيتامين سي وعناصر غذائية أخرى تعمل على زيادة مقاومة الجسم ضد الإصابة بالفيروسات وأي عدوى خارجية على الجسم، كما أنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية لذلك لا مشكلة من تناوله كثيرًا، ويفضل قبل استخدام اليوسفي وتناوله غسله جيدًا بواسطة الماء الساخن وذلك بسبب معالجته ببعض المواد الضارة للجسم وذلك للحفاظ عليه صحيًا وصالح للاستخدام لفترة طويلة.

وفوائد اليوسفي ليست فقط في حياته ولكن في قشوره أيضًا، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في وقاية الجسم من الإصابة بأمراض مختلفة مثل السرطان، ويحب الالتزام بالحد المسموح به فقط لتناول اليوسفي لأن زيادته قد تسبب انتفاخ البطن وبعض مضاعفات الجهاز الهضمي.