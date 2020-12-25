وصفة للتخلص من شيب الشعر نهائياً بقشر الرمان واستعيدي لون شعرك الأصلي من جديد

التخلص من شيب الشعر نهائياً بقشر الرمان أمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص اللذين يعانون من ظهور الشعر الأبيض وتحول لون الشعر الأسود إلى رمادي، فعادة ما يظهر الشيب بسبب التقدم فى العمر، ولكنه فى بعض الأحيان يظهر مبكراً بسبب بعض العوامل والوراثية ، وأخرى بسبب نقص الفيتامينات والعناصر الضرورية للشعر، واليوم فى موقع ثقفني سنقدم إليكم وصفات طبيعية فعالة فى التخلص من الشيب نهائياً. التخلص من شيب الشعر نهائياً بقشر الرمان التخلص من شيب الشعر نهائياً بقشر الرمان المكونات: كوب من الماء.

كوب من قشر الرمان.

ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير: قومي بوضع قشر الرمان فى كوب ماء ويتم رفعهم على نار هادئة ونتركهم حتى الغليان والحصول على قوام كثيف.

يترك الخليط جانباً بعد أن يُرفع من على النار ونتركه حتى يبرد جيداً.

بعد ذلك نُضيف إليه ملعقة كبيرة من الزبادي، ويتم توزيع الخليط على الشعر بأكمله مع مراعاة أن يكون نظيف وخالي.

نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يُكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج مذهلة والتخلص من الشيب إلى الأبد. علاج الشيب بالليمون طريقة التحضير:علاج الشيب بالليمون المكونات: 2 ملعقة من زيت اللوز.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: فى وعاء بلاستيكي صغير ضعي كلا من عصير الليمون وزيت اللوز مع بعضهم البعض وامزجيهم جيداً للحصول على خليط متجانس تماماً، على شعر نظيف وجاف طبقي الخليط على الشعر من الجذور ودلكي فروة الرأس بشكل مستمر لمدة 10 دقائق مع التركيز فى المنطقة المصابة الشيب، بعد ذلك اتركي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة أخرى، واغسلي الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوع لشعر، يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً سوف تحصلين على نتائج مميزة خلال شهر واحد من الاستخدام. X إقرأ أيضاً: طريقة صبغ الشعر باللون العسلي من منزلك طبيعياً وبدون استخدام الحناء

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