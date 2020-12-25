اقوى كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة و التخلص من التجاعيد و الترهلات ستجعلك اصغر ب20 سنة

اقوى كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة يعتبر التقدم في السن سبب رئيسي من أسباب ظهور التجاعيد على البشرة، وخصوصًا في منطقة ما حول العينين والفم، ويحدث ذلك بسبب رقة الجلد في هذه المناطق مع مرور الوقت، ويعتبر التعرض للشمس وحرارتها أيضًا يؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها وظهور خطوط دقيقة، فمن خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة لعمل كريم للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة الموجودة حول العينين والمعروفة باسم أرجل الغراب.

اقوى كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقتين صغيرتين زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير:-

في البداية نقوم بوضع الفازلين على حمام بخار وننتظر إلى أن يذوب تمامًا.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع به الصفار ونخفقه جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

ثم نضيف له الفازلين وزيت الزيتون وعسل النحل ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط الناتج لشد ترهلات الوجه في علبة من الزجاج لحين الاستخدام.

ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة في مساء كل يوم قبل النوم مباشرة، وفي الصباح بعد غسل الوجه مباشرةً.

طريقة عمل كريم لشد الوجه:-

المكونات:-

نصف فنجان زيت لوز.

ربع فنجان زيت جوز هند.

ربع فنجان شمع عسل.

ربع ملعقة كبيرة فيتامين E.

نصف ملعقة صغيرة زبدة شيا.

طريقة تحضير الكريم:-

نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند والزبدة ونضع الوعاء على النار ونقلب إلى أن يذوب الخليط تمامًا.

ثم نقوم بإضافة كل المكونات ونقلبها جيدًا بشكل مستمر حتى تمام الذوبان.

ثم نقوم بحفظ هذا الخليط في علبة من الزجاج ونتركه إلى أن يبرد تمامًا ويجمد ويصبح جاهز للاستخدام.

ثم يستخدم لشد البشرة وعلاج التجاعيد من خلال دهنه على الجلد مرة واحدة في المساء.