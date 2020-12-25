اقوى كيراتين طبيعى لفرد الشعر المجعد والحصول على شعر حرير

عمل كيراتين في المنزل خطوة بخطوة الشعر الناعم الصحي هو حلم كل فتاة، ولذلك تستخدم الكثير من الفتيات الكيراتين لتحقيق هذا الحلم، حيث يسهم الكيراتين في إصلاح الشعر التالف واستعادة البروتين الذي فقده الشعر بسبب استخدام مستحضرات كيماوية على الشعر، كما يساعد على زيادة لمعان الشعر وفرده فيصبح أكثر نعومة وليونة، ولكن لابد من اقتناء نوع جيد وتطبيقه في البيت والحصول على نتيجة رائعة تابعى معنا طريقة تحضيره واستخدامه للحصول على نتائج مرضيه.

عمل كيراتين في المنزل خطوة بخطوة

في البداية يجب عليك اختيار نوع جيد ومعروف من الكيراتين، حيث تعتبر هذه الخطوة أولى وأهم خطوات عمل الكيراتين، وذلك بسبب وجود أنواع معينة تحوي نسبة عالية من الفورمالديهايد الذي يضر الشعر.

قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو قبل تطبيق الكيراتين ، مع ضرورة غسله 3 مرات متتالية.

لا تقومي بوضع اي زيوت أو مرطبات أو بلسم على الشعر بعد الانتهاء من غسله.

احرصي على إتباع التعليمات المكتوبة على العبوة للحصول على نتائج افضل لفرد الشعر وتنعيمه، وذلك لأن هناك أنواع من الكيراتين يتم تطبيقها على شعر جاف، وهناك أنواع أخرى يشترط شعر مبلول لتطبيق الكيراتين عليه.

قومي بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء، ثم ضعي الكيراتين على كل أجزاء الشعر بالتساوي.

ثم قومي بتمشيط الشعر من خلال الاستعانة بمشط لإزالة الكيراتين الزائد إلى أن يصبح المشط خالي من الكيراتين.

اتركي الكيراتين على الشعر على حسب المدة المدونة على العبوة، حيث تختلف المدة المحددة لوضع المنتج على حسب نوعه، ولكن غالبًا تكون المدة من 10 دقائق إلى ثلث ساعة تقريبًا.

قومي بفرد الشعر باستخدام مكواة الشعر الكهربائية على حرارة 300 درجة، وهناك أنواع أخري من الكيراتين تتطلب فقط ارتداء غطاء للرأس والاعتماد على حرارة الرأس الطبيعية.

وبمجرد أن ينتهي وقت العلاج سوف تجدين الكيراتين قد جف على الشعر، وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت.

يحب الحرص على عدم غسل أو شطف الشعر لمدة 5 أيام متتالية