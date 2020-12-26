طريقة عمل أصابع زينب الفانيليا رائحة جميلة وطعم اجمل والذ

تعتبر أصابع زينب من أروع الحلويات التي تمتاز بالطعم اللذيذ ورائحة الفانيليا الجميلة، ويمكن تقديمه في المناسبات والأعياد ويتم إعداده بكثرة في رمضان، وهو من الحلويات الخفيفة التي يمكن تناولها في اي وقت دون القلق منها، ولا تستغرق طريقة تحضيرها وقت طويل لذلك من السهل على الأمهات القيام بها لأطفالها الصغار وتحضيرها لجميع أفراد العائلة أيضاً، حيث تقدم مع الشاي أو العصائر ويمكن إعدادها بالفانيليا أو بجوز الهند وأنواع أخري كثيرة، نعرض لكم في هذه المقالة المختصرة مكونات وطريقة تحضير بسيطة للقيام بعمل أصابع زينب.

مكونات أصابع زينب بالفانيليا

تحتوي أصابع زينب بالفانيليا على عدة مكونات بسيطة تمكنك من إعدادها لأطفالك أو العائلة دون تردد وهي:

ربع كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من بودرة جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

رشة صغيرة من الملح.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

رشة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضيرها

سوف نقوم بوضع خطوات عمل بسيطة مفصلة لإعداد وتحضير هذه الأصابع وهذه الطريقة هي:

نحضر إناء ننخل به الدقيق ونقوم بتقليب بودرة جوز الهند والفانيليا ورشة الملح به. نقوم بوضع الخميرة الفورية في كوب به ماء دافئ ونتركها حتى تتخمر. نسخن الزيت قليلاً على النار، ثم نقوم بإضافته إلي الدقيق الموضوع به جوز الهند والفانيليا ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الخميرة إلي الخليط السابق ثم نعجنهم حتى تختلط جميع المكونات وتصبح عجينة مرنة. نقوم بإحضار منخل سلك كبير ونأخذ قطعة صغيرة من العجين بأطراف الأصابع، ثم نسحبها على المنخل السلك ونلاحظ أثناء سحب العجينة أنها تلتف على الأصبع. نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين، ونتركه في صينية حتى تتخمر. نقوم بتسخين الزيت ونضع به الأصابع ونقلبها حتى تتحمر من جميع الجهات ونتركها في الزيت حتى تحصل على اللون الذهبي. نصفيها من الزيت جيداً ونضعهم في الشربات البارد ويتم تقديمها بألف هنا وشفا.