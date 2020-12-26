طريقة عمل صابون الفحم الرهيب لتفتيح البشرة وتنظيف البشرة الدهنية

صابون الفحم، يعتبر الفحم من الموارد الطبيعية ودخلت في مستحضرات العناية بالبشرة ودخلت أنواع متعددة منها الصابون والماسكات، حيث يعمل على التخلص من الدهون الزائدة في البشرة والحبوب والتخلص من الجلد الميت، ويعطي البشرة لمعانا وحيوية ويعمل على تفتيح البشرة، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة عمل صابون الفحم الرهيب.

مكونات عمل صابون الفحم

يحتوي صابون الفحم على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من زيت الزيتون البكر.

3 ملعقة من زيت الخروع.

نصف كوب من زيت النخيل.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

3 ملعقة من زيت التامانو.

ربع كوب من هيدروكسيد الصوديوم.

ربع كوب من الماء المقطر.

3 ملعقة من زيت شجرة الشاي

2 ملعقة كبيرة من الفحم المنشط.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون الفحم خطوة بخطوة كالتالي:-

نقوم أولاً بالوقاية وهي بارتداء القفازات وارتداء نظارة وقائية لحماية العينين من تأثير الفحم النشط الذي قد يسبب الحساسية لكنه آمن على البشرة. نحضر إناء ونضع به الماء المقطر ونضعه على النار، وضعيه في إناء من الاستانلس ستيل حيث انه لا يستخدم مرة ثانية في الطبخ، ثم نضيف هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج مع تجنب استنشاق البخار الصاعد، نقوم بتقليب المكونات ببطء حتى تذوب جيداً في الماء ثم يترك المزيج جانباً حتي يدفئ وتهدأ من الحرارة. نضيف بعدها الفحم المطحون مع التقليب جيداً ببطء، ثم نضيف باقي المكونات مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة وقوام كثيف. نسكب الخليط في قوالب السيليكون أو في قوالب عادية ونضعها في مكان بارد ونظيف حتى تجف وتصبح جاهزة للاستخدام.

فوائد الصابون للبشرة

سوف نتعرف على فوائد صابون الفحم وهي كالتالي:-

يساعد على التخلص من حب الشباب وإزالة أثره التي تبقى على البشرة.

يساعد على مقاومة حساسية الجلد تهدأ التهيج، ويعالج بعض الأمراض الجلدية الأخرى بفاعلية، ويناسب جميع أنواع البشرة.

يعمل على التقليل من التجاعيد ومحاربة الشيخوخة في البشرة عند استخدامه بشكل منتظم.

يعمل الصابون على تقشير الجلد الميت ويساعد على تفتيح البشرة ونقائها من الشوائب.

يقلل من الإفراز المكثف الزيوت في البشرة الدهنية ويمنع تشكل الحبوب والبثور والرؤوس السوداء.