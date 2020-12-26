إحذر جلوس الطفل في وضعية W خطورته وأضراره

إحذر جلوس الطفل في وضعية W لقد قام كثير من الأطباء بالتنبيه إلى خطورة جلوس الطفل علي شكلW وذلك لما قد يصيبه بالكثير من المخاطر ومنها أن تضعف مفاصله، ويحدث له اعوجاج في الساقين وغيرها من الأمراض، الأطفال يتصرفون بفطرتهم التي خلقهم بها الله، فمن الممكن أن يفعل أشياء كثيرة قد تضرهم دون وعي منهم، لذا عليك عزيزتي الأم أن تتنبهي جيدا لما يفعله طفلك خصوصا في السن الصغير، ومنعه إذا قام بأي فعل قد يؤثر عليه، ومن هذه العادات الخاطئة جلوس الطفل علي شكل w وله الكثير من الاضرار الخطيرة .

احتمال كبير ان يتم إصابته بالاعوجاج في ساقيه، إذا اعتاد لفتره طويله الجلوس بهذه الوضعية.

قد تضعف مفاصل ركبتيه وفخذه.

لا ينمو الجذع بشكل سليم.

قد يصيبه ألم الظهر والمفاصل عند الكبر.

تأخر في مهارات الطفل الحركية.

قد تحدث ليونة في العظام.

صعوبة في ثبات الطفل بمفرده.

اولا لا تقومي بلفت نظر طفلك انه يقوم بتصرف خاطئ.

اصبري عليه لان الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لأنه قد اعتاد عليه لفتره.

كلما وجدتيه يقوم بهذا التصرف قومي بفرد رجليه دون أن تلفتي نظره.

قومي بعمل بعض التمارين له وذلك عن طريق.

تقييد حركة القدمين من خطورة جلوس الطفل علي شكل w

خطورة جلوس الطفل علي شكل wيفرض على القدم الجلوس في وضع غير معتدل وبوضع غير طبيعي، والذي يؤدي مع مرور الوقت الي دوران الجذع دورانا كبيرا عن المعدل الطبيعي له.

ما الذي يجب عليك فعله إذا كان طفلك يجلس على شكل حرف W؟

نود أن نكون قد قمنا بشرح كافة التفاصيل عن خطورة جلوس الطفل علي شكل w، ونتمنى من الآباء ضرورة الانتباه إلى هذه العادة، ومحاولة تغييرها إذا كان يمارسها طفلهم.