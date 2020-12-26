خلطه سحريه للتخلص من الشيب نهائيا وللأبد

التخلص من الشيب نهائيا يعتبر الشيب ووجود شعر أبيض في الرأس من الأشياء المزعجة والتي تسبب الإحراج للكثير، وهناك أسباب عدة لظهور الشيب في الشعر وطرق التخلص منه، منها عوامل وراثية أو نقص في الميلانين أو خلل في هرمونات الجسم أو إصابة الغدة النخامية أو الدرقية، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الشيب المبكر عن طريقة للتخلص من ظهور الشعر الأبيض ومنع ظهوره مجددًا.





زيت السمسم للتخلص من الشيب

مكونات الوصفة:-

خمس ملاعق زيت سمسم.

ملعقة إلا ربع زيت جزر.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفه

نحضر وعاء ونضع به زيت السمسم وزيت الجزر ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون داكنة اللون، ونتركه لمدة 24 ساعة.

ثم ندلك منبت الرأس بهذا الخليط ونتركه حوالي نصف ساعة للتخلص نهائيا من الشيب، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم نستخدم البلسم لمدة خمس دقائق على الشعر ونشطف الشعر بالماء البارد.

الكركم للتخلص من الشيب نهائياً

مكونات الوصفة:-

ملعقتين كبيرتين كركم مطحون.

ملعقتين كبيرتين جوز أسود.

نصف فنجان ماء.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضيف له الجوز، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي جيدًا.

ثم نضع الكركم المطحون ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط على شعر ونتركه حوالي ساعة ونصف، ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ثم الماء البارد.

البطاطس للتخلص من الشيب نهائياً

مكونات الوصفة:-

قشور ثمرتين من البطاطس.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

نقوم بوضع الماء وقشر البطاطس في وعاء، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا.

ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار خفيفة حوالي نصف ساعة تقريبًا.

ثم نقوم بوضع الخليط الناتج على شعر جاف حوالي ساعتين ونصف للحصول على نتيجة فعالة..