أقوي كريم بوتكس طبيعي لشد الوجه والجسم والتخلص من التجاعيد

أقوي كريم بوتكس طبيعي لشد الوجه والجسم كريم بديل البوتكس لشد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء بمكونات طبيعية منزلية، تعاني الكثير من الفتيات والفتية من التجاعيد، التي تظهر كثيرًا على الوجه في وقت باكر من العمر، فيلجأ البعض لعمل بوتكس ولكن يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية الفعالة وسوف نضعها لكم اليوم، هذا المقال سوف نعطي بعض الوصفات لشد الوجه من المنزل.

أقوي كريم بوتكس طبيعي لشد الوجه والجسم

يمكن عمل كريم بديل البوتكس من الصبار لما له من فوائد كبيرة للبشرة وشد الوجه، قومي بنزع الجزء الشفاف من الصبار، أو من الممكن شراء چل الصبار للوجه من الصيدلية، وضعيه على الوجه لمدة ثلاثون دقيقة، وقومي بغسل الوجه بالماء الدافئ وضعي مرطب للوجه.

عصير الليمون والسكر، فيمكن عمل قناع للوجه عن طريق وضع كمية من السكر ووضع كمية من عصير الليمون، واخلطي حتى تزول خشونة السكر وبعض من زيت الزيتون، ثم ضعي هذه الخلطة على الوجه وافركي وجهك جيدا، وسوف تلاحظي الفرق بعد عملها تجربتها أكثر من مرة.

عن طريق فصل بياض البيض من الصفار، ضعي بيضة في اليوم السابق في ماء به خل، وسوف ينفصل البيض عن القشرة، وضعي بياض البيض على الوجه والبشرة واماكن التجاعيد والخطوط ودلكيه جيدًا واتركيه حتى يجف، وقومي بغسل وجهك بالماء ومن ثم ضعي بمرطب.

الخميرة بديل البوتكس ضعي خميرة على ملعقة من العسل والزبادي، وبعض من عصير الليمون وضعي المكونات على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة، ويغسل الوجه واللبشرة بماء وضعي كريم مرطب.

معلقة من العسل على موزة واخلطيهم جيدًا، وضعيهم على وجهك لمدة عشرون دقيقة وقومي بمسحه برفق بقطعة قماش وقومي بغسل الوجه وضعي المرطب.

وضع أي منتج طبيعي على الوجه فهو آمن كثيرا للوجه، ولا يوجد ضرر منع، ولا أثار جانبية، حيث يخاف البعض من المنتجات الكيميائية لما لها من أثر على المدي الطويل، نتمنى أن نكون قدمنا لكم طرق كريم بديل البوتكس لشد الوجه.