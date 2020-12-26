أسرار وطريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت كالمحترفين بكل سهولة وبالخطوات

أسرار وطريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت يعتبر صبغ الشعر باللون الزيتي من الخيارات التي تحتاج إلي شجاعة، التي يمكن للمرأة أن تتبناها، مما يضيف سحرًا خاصًا لمظهرك ويجذب انتباه من حولك، لذلك سنوضح لكِ طريقة صبغ الشعر في البيت باللون الزيتوني كالمحترفين بكل سهولة وبساطة بالخطوات تابعي معنا.

أسرار وطريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت

للحصول على شعر باللون الزيتوني في المنزل، أسرار صبغ الشعر بالخطوات يجب عليكِ أن تتبعي بعض الخطوات الهامة للحصول على اللون المطلوب.

تعد الخطوة الأولي هي أهم الخطوات وهي نظافة الشعر وخلوه من الحنه، التي يمكن أن تفسد صبغة الشعر.

ارتدي الملابس الواقية، ثم قسمي الشعر إلى أربعة أجزاء متساوية.

ضع الفازلين على الجبهة وخلف الأذنين والرقبة لتجنب وشم أو تلطيخ هذه المنطقة.

في وعاء اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق المريش، مع ملعقتين من مسحوق هيدروكسيد 40٪ مع ملعقتين كبيرتين من أي نوع من المرطب.

يوزع الخليط على الشعر كله، مع الابتعاد عن الجذور لمسافة 3 سم، وتركه لمدة 20 دقيقة على الشعر حتى يصل إلى اللون الأصفر النقي، ثم يغسل الشعر جيداً في الماء ثم قومي بتجفيفهم استعدادًا لتطبيق الصبغة.

في وعاء آخر، اخلطي الصبغة من علبة ذات لون أشقر رمادي فاتح مع نصف علبة من الصبغة الشقراء الزيتية، ونصف علبة من الرمادي الشديد مع ربع كيس من الخضرة مع 20٪ هيدروكسيد.

يتم خلط الجميع ويتم وضعهم على جميع أنحاء الشعر واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسل شعرك جيداً بالماء، ووضع البلسم عليه، مع الحرص على عدم استخدام الشامبو على شعرك قبل يومين على الأقل من صبغ شعرك.

ملاحظات عند وضع صبغ الشعر

ينصح بعدم غسل الشعر بالشامبو بعد وضع الصبغة لثبات اللون أكثر في الشعر. عمل حمام زيت طبيعي للشعر لترطيبه لان وضع الصبغه قد يؤدي الي جفاف الشعر. الابتعاد عن الشامبوهات التي تحتوي علي الكلوريد والصوديوم لانه يعمل علي إزالة الصبغة. عدم التعرض للشمس.

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أبرز النقاط عن صبغة الشعر في البيت بالون الزيتوني كالمحترفين بكل سهولة ويسر، ومكونات تحضير الصبغة، وكيفية استعمالها.