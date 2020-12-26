كيفية التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا Sehhaty

أتاحت وزارة الصحة السعودية التسجيل في تطبيق صحتي لحجز لقاح كورونا لجميع مواطني المملكة والمقيمين على حد سواء، وقد وصل عدد الراغبين في تلقي اللقاح الجديد 500 ألف شخص وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة بالمملكة، وقد أعلنت قناة السعودية بياناً من وزارة الصحة يفيد بان اللقاح آمن تماماً ومعتمد وفعال ولا يوجد له أي تأثيرات على الجينات، وقد تلقى العديد من المسئولين بالمملكة اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية والذي اعتمدته المملكة للوقاية من فيروس كوفيد 19 لتوفير حماية أفضل لجميع المواطنين والمقيمين.

توجه إلى متجر جوجل أو app store عبر جوالك.

ابحث عن تطبيق صحتي .

. قم بتثبيت التطبيق على الهاتف.

أنشئ حساباً جديداً واملأ البيانات المطلوبة.

بعد التسجيل سوف تظهر لك مجموعة من التبويبات اختر “لقاح كورونا”.

قم بملأ البيانات المطلوبة واكتب معلومات المستفيد.

قم بالرد على كافة الأسئلة التي يطرحها عليك التطبيق حول الحالة الصحية للمستفيد.

بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سوف تصلك رسالة تأكيد الطلب عبر الجوال.

طريقة التسجيل في تطبيق صحتي لحجز لقاح كورونا

ومن الجدير بالذكر أن العديد من المسئولين بالوزارات والقطاعات المختلفة بالمملكة قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما تلقى اللقاح الجديد كلاً من سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وسمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة يوم أمس الجمعة، تحقيقاً لخطة المملكة وتشجيعاً لجموع المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح، وكي يصبحوا مطمئنين بأنه آمن تماماً وليست له أي آثار على الجينات كما زعم البعض.

الخدمات التي يقدمها التطبيق

يوفر التطبيق العديد من الخدمات الطبية لكافة الأفراد المتواجدين في المملكة ومن أهم الخدمات التي يقدمها:

حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا، عقب إجراء التقييمات الذاتية لأعراض الفيروس.

الخدمات المتعلقة بتحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية.

خدمات الاستشارات عن بعد والتي وفرت الوقت والجهد.

خدمات البحث عن الأدوية وأماكن الصيدليات التي يتوافر بها الدواء.

عرض الإجازات المرضية.

حجز موعد في مراكز الرعاية الأولية.

إضافة التابعين وتسجيلهم.

إمكانية تسجيل المؤشرات الحيوية.

التعرف على نتائج الفحص المدرسي.

وقد أوضحت وزارة الصحة أن اللقاح سوف يتم إعطائه لذوي الأولوية أولاً والفئات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة الحالية.