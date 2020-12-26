طريقة عمل خلطة حب الرشاد لإطالة الشعر في أسرع وقت ممكن

تساهم خلطة حب الرشاد ، في إطالة الشعر وتساعد على تنعيمه وتزيد من لمعانه، وتساعد على تقوية بصيلات الشعر، وتحارب تساقط الشعر، فهو نبات مميز يساعد على حماية فروة الرأس من البكتيريا، لأنه يحتوي على الحديد الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية ووصول الدم إلى فروة الرأس، وهذه من أهم الأسباب التي تعمل على إطالة الشعر وحمايته من التقصف، ولأن الشعر هو حلم كل فتاة وتاج فوق رؤوس النساء، فسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل خلطة حب الرشاد لإطالة الشعر في المنزل.

مكونات خلطة حب الرشاد لإطالة الشعر

يوجد بعض المكونات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية لوصول الدم إلى بصيلات الشعر فتساعد على إطالتها وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من مطحون حب الرشاد الناعم مثل الحناء. ربع كوب من زيت الزيتون. ربع كوب من زيت الخروع. ربع كوب من زيت جوز الهند. ربع كوب من زيت النعناع. ربع كوب من زيت حبة البركة. ثلاث قرون من الثوم. كبسولة من فتامين هـ.

طريقة التحضير

تعرفي على طريقة تحضير خلطة حب الرشاد لإطالة الشعر وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار زجاجة فارغة ثم نضيف كمية الزيوت وثلاث قرون من الثوم ثم حب الرشاد الناعم مع كبسولة من فيتامين هـ الذي يحتوي على زيت السمك.

نقوم برج الزجاجة جيداً ونتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تتشبع المكونات من بعض.

بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس والبصيلات بلطف حتى نصل إلى الأطراف.

بعد ذلك نترك الخليط على الرأس لمدة ساعتين للحصول على النتيجة المطلوبة.

نقوم بغسل الرأس بالماء الفاتر ونكرر العملية ثلاث مرات أسبوعياً حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

وصفة حب الرشاد بالعسل لإنبات الشعر

تعرفي معنا على خلطة العسل التي تجعل شعرك ينبت ويزداد طولاً وهى كما يلي:-

نقوم بمزج قليل من حب الرشاد مع قليل من العسل مع قليل من عصير الثوم ونمزج الخليط جيداً. نقوم بوضع الخليط على الرأس وندلك بلطف ونتركه لمدة ساعة. ثم نقوم بغسل الرأس بالماء جيداً. تكرار هذه العملية كل يوم لمدة شهر حتى نحصل على النتائج المطلوبة.