طريقة بسبوسة محشية ولذيذه احلى بسبوسه ممكن تذوقوها وتحدي

طريقة بسبوسة محشية لذيذة تعتبر البسبوسة المحشية من أشهى أنواع الحلوى الشرقية الشهيرة في الكثير من البلدان العربية، وتقدم في المناسبات وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، وتختلف طريقة تحضير البسبوسة من بلد إلى آخر، فطريقة عمل البسبوسة في مصر تختلف عن طريقة عملها في سوريا، وذلك لاختلاف المكونات والحشوة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة المصرية المحشية.

مكونات البسبوسة

كوبين من السميد.

ملعقة صغيرة من بكينج البودر.

علبة زبادي.

2 فنجان من السكر.

فنجان زيت نباتي.

فنجان حليب جاف.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الحشوة:-

كوب من اللبن.

ملعقتين ونصف نشا.

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من السكر.

مكونات الشربات:-

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير البسبوسة

نحضر وعاء ونضع به السميد وبكينج البودر والسكر ونخلطهم معًا.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزبادي مع الزيت والبيض والحليب الجاف والفانيليا، ونخلطهم معًا.

ثم نضيف هذا الخليط إلى السميد ونقلب كل المكونات بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به مكونات الحشوة، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب جيدًا إلى أن نحصل على خليط متجانس.

في حالة الحصول على خليط ثقيل، فيمكن وضع كمية من الماء لتخفيفه.

ثم نقوم بإشعال الفرن على 180 درجة، ونحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ونسكب بها نصف كمية البسبوسة، ثم نضيف خليط القشطة ونضع فوقه باقي كمية البسبوسة.

ندخلها الفرن ونتركها حتى تتحمر من الأسفل، ثم نشعل الشواية حتى يصبح وجهها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونضيف إليها الشربات الساخن.

طريقة تحضير الشربات

في وعاء نضع الماء مع السكر ونضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

عندما يغلي الماء نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب ونخفف النار ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نضيف ماء الورد ونقلب جيدًا ثم نطفئ النار، وبذلك يصبح الشربات جاهز للاستخدام.